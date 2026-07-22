Els 15 llibres imprescindibles de Josep Vallverdú

Josep Vallverdú, un dels escriptors més prolífics i influents de la literatura catalana, ha mort aquest dimarts als 103 anys a la ciutat de Balaguer.
Autor d'una obra que abasta més de vuit dècades de trajectòria, va destacar especialment per la seva contribució a la literatura infantil i juvenil, la defensa de la llengua catalana i la divulgació de la història i el paisatge de les terres de Ponent, deixant un llegat imprescindible per a la cultura catalana. Aquests són alguns dels seus millors llibres.
1. Rovelló (1969)
La novel·la més coneguda de Vallverdú i un clàssic indiscutible de la literatura infantil i juvenil catalana. Narra les aventures d'un gos que observa el món dels humans des de la seva pròpia mirada. El llibre combina tendresa, aventura i reflexió sobre la llibertat i la fidelitat. Ha estat llegit per diverses generacions d'escolars i és una de les obres més reeditades de l'autor. La seva adaptació televisiva encara va ampliar més la popularitat del personatge.
2. El venedor de peixos (1960)
Una de les primeres novel·les infantils escrites per Vallverdú. Presenta una història plena d'aventures que posa en valor la imaginació, l'esforç i la superació personal. Va aparèixer en un moment en què gairebé no existia literatura infantil en català. L'obra va contribuir decisivament a omplir aquest buit editorial. És considerada una de les peces fundacionals del gènere.
3. Trampa sota les aigües (1965)
Novel·la d'aventures protagonitzada per un grup de joves que han d'afrontar diversos perills. Construeix una història àgil, amb intriga constant i un gran sentit del ritme narratiu. El llibre fomenta valors com la solidaritat, el coratge i la responsabilitat. Durant dècades ha estat una lectura habitual als centres educatius. Continua sent una de les seves obres més apreciades.
4. Un cavall contra Roma (1975)
Una novel·la històrica ambientada en el món dels ibers durant l'ocupació romana. A través de l'aventura, l'autor apropa els joves a la història antiga de Catalunya. La documentació històrica conviu amb una narració molt accessible. És una mostra de la capacitat de l'autor per combinar entreteniment i divulgació. És una de les seves obres històriques més celebrades.
5. L'illa groga (1973)
Una aventura juvenil ambientada en un espai misteriós que desperta la curiositat dels protagonistes. La narració manté el lector en tensió fins al final gràcies a un ritme constant. El llibre reflecteix l'interès de l'autor pels relats de descoberta i supervivència. També incorpora una reflexió sobre l'amistat i la confiança. És una de les novel·les juvenils més representatives de la seva producció.
6. En Roc Drapaire (1971)
Novel·la adreçada als lectors més joves que combina humor, fantasia i valors humans. El protagonista viu diverses aventures que l'ajuden a créixer personalment. Vallverdú hi defensa la imaginació com una eina per entendre el món. El llenguatge ric i precís és una de les seves principals virtuts. Ha estat una lectura molt present a les escoles.
7. Gegants de gel (1974)
Una història d'aventures ambientada en paisatges del nord d'Europa. El llibre combina acció, natura i esperit de descoberta. Els personatges han de superar obstacles físics i emocionals al llarg del viatge. Vallverdú transmet el respecte pel medi natural i la capacitat de superació. És una de les seves obres més internacionals.
8. Lleida, problema i realitat (1967)
Un assaig fonamental per entendre la realitat econòmica, social i cultural de les terres de Lleida. Vallverdú analitza les dificultats del territori i reivindica el seu potencial. L'obra va esdevenir una referència dins del pensament lleidatà contemporani. El llibre combina rigor documental i voluntat divulgativa. Encara avui continua sent un text de consulta.
9. Proses de Ponent (1970)
Recull d'articles i textos dedicats al paisatge, la història i la gent de Ponent. L'autor converteix la quotidianitat en matèria literària amb una mirada molt personal. El llibre reivindica la identitat lleidatana dins del conjunt de Catalunya. És una mostra excel·lent de la seva prosa assagística. Reflecteix el profund arrelament de Vallverdú al territori.
10. Indíbil i la boira (1983)
Obra de reflexió sobre la identitat de Ponent i la seva evolució històrica. El títol evoca una de les figures més emblemàtiques de la història catalana. Vallverdú hi combina memòria, història i observació social. El llibre defensa una visió descentralitzada del país. És una de les seves obres assagístiques més influentsi i una de les més estimades per l'autor.
11. Els rius de Lleida (1973)
Una aproximació als principals rius lleidatans des d'una perspectiva cultural i paisatgística. Vallverdú converteix els cursos fluvials en protagonistes del relat. El llibre barreja informació històrica amb observacions personals. La natura hi té un paper central. És una de les seves obres més representatives sobre el territori que va fer juntament amb Ton Sirera, il·lustre fotògraf lleidatà.
12. Catalunya Visió (1968)
Col·lecció elaborada amb el fotògraf Ton Sirera entre 1968 i 1974. Cada volum retrata una part del país des d'una mirada literària i visual. Vallverdú hi aporta els textos i Sirera les fotografies. L'obra constitueix un valuós testimoni de la Catalunya de la segona meitat del segle XX. És una aportació cabdal a la divulgació del patrimoni català.
13. Quadern de Balaguer (2025)
En aquest llibre, Josep Vallverdú retrata la ciutat de Balaguer, on va viure bona part de la seva vida. A través d'una prosa pausada i evocadora, combina records personals, observacions sobre el paisatge i reflexions sobre la història i la vida quotidiana. L'obra mostra el fort vincle emocional que mantenia amb la capital de la Noguera. També és un homenatge a la gent i als espais que van marcar la seva maduresa. És un dels seus llibres més personals dedicats al territori.
14. Aragalls (2023)
Publicat en la seva etapa de maduresa, Aragalls és considerat un dels millors llibres de poesia de Josep Vallverdú. El poemari reflexiona sobre el pas del temps, la vellesa, la memòria, la natura i el sentit de la vida, amb una veu serena i profundament humanista. Els versos transmeten la saviesa d'un autor que observa el món amb lucidesa i sensibilitat, sense renunciar mai a l'esperança. L'obra confirma la consolidació de Vallverdú com a poeta després d'una llarga trajectòria dedicada sobretot a la narrativa i a l'assaig. És una de les fites més destacades de la seva producció poètica dels darrers anys.
15. Garbinada i ponent (1998)
Recull de textos dedicats al paisatge i al caràcter de les terres de Ponent. Vallverdú hi reivindica la personalitat pròpia de la plana de Lleida. La mirada és alhora literària i històrica. El llibre reforça el seu paper com a gran cronista del territori. Manté un estil elegant i molt descriptiu.