La mort no tanca l'obra de Vallverdú: tres nous llibres es publicaran de manera pòstuma

La mort de Josep Vallverdú, aquest dimarts als 103 anys, no posa punt final a la seva trajectòria literària. L'escriptor ha deixat diverses obres inèdites que veuran la llum de manera pòstuma, entre les quals hi ha dos llibres pràcticament acabats i un tercer manuscrit que s'enllestirà a partir de les anotacions que va deixar.
Aquesta nova producció ampliarà encara més una bibliografia que supera els 300 títols, convertint Vallverdú en un dels autors més prolífics de la literatura catalana contemporània. Fins fa pocs mesos, l'escriptor continuava escrivint amb la mateixa constància que havia mantingut durant tota la seva vida.
Més enllà de la seva extensa obra, Vallverdú deixa una empremta profunda en la defensa de la llengua catalana i de la cultura del país. La seva trajectòria va anar molt més enllà de la narrativa infantil i juvenil que el va fer popular, amb una producció que inclou assaig, traducció, memòries, poesia i literatura de viatges.
També va destacar per la seva vocació docent. Durant els anys que va exercir com a professor a l'Institut de les Borges Blanques, va transmetre als alumnes la importància de preservar i estimar la llengua catalana, una convicció que va mantenir fins als últims dies.
L'Any Vallverdú, celebrat el 2023 coincidint amb el seu centenari, va servir per retre homenatge a una figura clau de les lletres catalanes amb desenes d'actes arreu del país. Tot i l'allau de reconeixements, sempre els va afrontar amb el sentit de l'humor i la naturalitat que el caracteritzaven.
El comiat públic tindrà lloc divendres a les 11 del matí a l'església de Sant Domènec de Balaguer, en una cerimònia oberta a la ciutadania. Posteriorment, la família complirà la voluntat expressada per l'escriptor de celebrar un enterrament en la més estricta intimitat.