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Vallverdú serà acomiadat en un acte públic a Balaguer

Societat

Serà a partir de les onze del matí a l'església de Sant Domènec

  • Josep Vallverdú -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 12:51
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 12:59

La ciutat de Balaguer acomiadarà aquest divendres 24 de juliol l'escriptor Josep Vallverdú en un acte públic que començarà a les 11 del matí a l'església de Sant Domènec, situada a pocs metres del domicili on l'autor va viure els darrers deu anys de la seva vida.

L'acte serà obert a tota la ciutadania perquè amics, lectors i representants institucionals puguin donar l'últim adeu a l'escriptor lleidatà, traspassat aquest dimarts als 103 anys. Paral·lelament, l'acte d'enterrament es farà en la més estricta intimitat d'acord amb la voluntat expressada per la família i la seva vídua, Antonieta Vilajoliu.

Vallverdú serà incinerat en les properes hores i les seves cendres reposaran al cementiri de la capital de la Noguera, la ciutat amb la qual va mantenir un fort vincle personal i que el va nomenar fill adoptiu.

 

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