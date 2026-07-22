Vallverdú serà acomiadat en un acte públic a Balaguer

La ciutat de Balaguer acomiadarà aquest divendres 24 de juliol l'escriptor Josep Vallverdú en un acte públic que començarà a les 11 del matí a l'església de Sant Domènec, situada a pocs metres del domicili on l'autor va viure els darrers deu anys de la seva vida.\r\n\r\nL'acte serà obert a tota la ciutadania perquè amics, lectors i representants institucionals puguin donar l'últim adeu a l'escriptor lleidatà, traspassat aquest dimarts als 103 anys. Paral·lelament, l'acte d'enterrament es farà en la més estricta intimitat d'acord amb la voluntat expressada per la família i la seva vídua, Antonieta Vilajoliu.\r\n\r\nVallverdú serà incinerat en les properes hores i les seves cendres reposaran al cementiri de la capital de la Noguera, la ciutat amb la qual va mantenir un fort vincle personal i que el va nomenar fill adoptiu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nOBITUARI\r\n\r\nMor Josep Vallverdú, el centenari creador del Rovelló Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n