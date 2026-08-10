A la recerca de l’ombra: el mapa dels carrers on l’estiu dona una treva a Lleida

A Lleida, a l’estiu, caminar no sempre és el mateix. Hi ha carrers on el sol cau de ple sobre l’asfalt i d’altres on els arbres aconsegueixen rebaixar la sensació de calor només fent ombra. Quan el termòmetre supera els 40 graus, la diferència entre un costat i l’altre del carrer pot ser la diferència entre passejar o buscar refugi.
Els grans aliats són els plataners, els lledoners, les moreres i altres espècies de gran capçada que cobreixen voreres senceres. Passejos com la Rambla d’Aragó, trams de Rovira Roure, el passeig de Ronda, l’entorn dels Camps Elisis o el parc de la Mitjana són alguns dels espais on els vianants troben una ombra continuada durant bona part del dia.
Conscient que la calor serà cada vegada més intensa, la Paeria fa temps que aposta per ampliar aquesta xarxa verda. Aquest hivern ha iniciat la plantació de 511 arbres als carrers de tots els barris i el mandat preveu arribar als 4.000 nous exemplars. L’objectiu és omplir escocells buits i crear corredors verds que connectin diferents punts de la ciutat.
Un dels projectes més emblemàtics és el del carrer Riu Ebre, a Cappont, on s’està transformant un tram d’asfalt en una “catifa verda” amb 48 arbres i més de 3.000 plantes per generar ombra i reduir l’efecte d’illa de calor. També s’han reforçat espais com l’accés al parc de la Mitjana, la plaça Cervantes o l’avinguda de Madrid, amb noves plantacions pensades específicament per fer més confortables els desplaçaments a peu.
La necessitat no és menor. Fa només tres anys, l’associació Escocells Lleida va comptabilitzar prop de 2.900 escocells buits als carrers de la ciutat i reclamava accelerar la reposició de l’arbrat. Des d’aleshores, l’Ajuntament ha incrementat les campanyes de plantació, convençut que els arbres són una de les eines més efectives per adaptar la ciutat a un clima cada vegada més extrem.