Confinen 2.460 hectàrees i limiten les excursions d'alta muntanya per l'incendi de Senet

La Generalitat ha confinat una àrea de 2.460 hectàrees i ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri, i els barrancs més propers a l'incendi de vegetació de Senet (Alta Ribagorça) que crema des de divendres passat. Ho ha fet per la proximitat d'un nou front de tempestes que pot modificar el comportament de l'incendi, crear un pirocúmul i expandir-lo.
La zona és molt popular entre els practicants de l'excursionisme d'alta muntanya, però no hi ha nuclis de població, per la qual cosa aquests senderistes són el principal risc humà. Amb tot, la mesura de confinament significa que les persones que estiguin fent activitats a la zona hauran de marxar si estan a prop dels límits o bé buscar un indret segur, com per exemple un lloc rocós on no puguin arribar les flames. Per evitar situacions de risc i facilitar les tasques d’extinció, efectius del cos d'Agents Rurals col·laboren en el tancament de cinc accessos a la zona.
D'altra banda, els nous efectius que els Bombers de la Generalitat han desplegat a la zona aquest dilluns al matí s'han retirat cap al migdia, després de crear una franja de seguretat entre el cap de l'incendi i la Vall de Boí. A l'oest, el límit del confinament és el riu, mentre que al nord, l'àrea de confinament afecta territori de la Vall d'Aran i es demana no prosseguir amb les rutes que surten del refugi de Conangles. A l'est, si s'està caminant des de la vall de Boí, es demana no passar de la zona dels estanys de Gèmena i Roi, i desistir d'arribar al cim del Besiberri.
A l’incendi de Senet, que porta actiu des de divendres, es treballa sobretot amb mitjans aeris, ja que el terreny en pendent és perillós pels efectius terrestres, que només actuen al perímetre per crear àrees de contenció. Es treballa sobre un perímetre de 80 hectàrees, amb un potencial possible de 270, i les prioritats són evitar l'obertura del flanc dret en direcció a la Vall de Boí i Cavallers. També preocupa que un nou pirocúmul provoqui carreres al flanc esquerre.
L'incendi no afecta superfície del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, tot i que l'amenaça. A més de l'ES-Alert, també s'ha avisat als ajuntaments de la Vall de Boí, Vilaller i Naut Aran, així com a la sala de Pompiers-Protecció Civil de l'Aran per si rebessin el missatge.
Zona de molt difícil accés
El foc es troba en una zona de molt difícil accés, on la verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d’aigua, ni fer tasques manuals; és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu. Si bé l'incendi continua actiu, els Bombers informen que no crema amb la intensitat del dissabte. En tot cas, des del cos avancen que probablement l’incendi es mantindrà actiu “dies”, a causa de la complexitat de les tasques d’extinció.
Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que l'incendi hauria estat provocat per la caiguda d'un llamp. Davant la persistència del risc molt elevat d'incendi forestal, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Infocat i insisteix a extremar la prudència, respectar les restriccions d'accés als espais naturals i avisar immediatament al telèfon 112 en cas de detectar qualsevol columna de fum.