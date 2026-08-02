Ajuntaments de Lleida alerten del perill de veure l'eclipsi en zones no segures

Catalunya viurà el pròxim 12 d'agost un esdeveniment únic: l'eclipsi de sol total. Tot i que es veu com una “oportunitat” per atraure turisme i donar a conèixer el territori, sobretot de zones com la franja de Ponent, els ajuntaments fan una crida a la "responsabilitat". A la Granja d’Escarp, al Segrià, el Sol quedarà completament tapat per la lluna durant poc més d’un minut. L’alcalde Manel Solé, però, recorda que “un municipi de mil habitants no té policia local, ni Protecció Civil” per assumir els riscos de l’allau de gent que hi pot haver.
Espais naturals que s’han difós com a idonis per veure el fenomen, són de difícil accés i cal estar informat i planificar-ho amb temps abans d’anar-hi. A les Garrigues, entre moltes opcions previstes, l’eclipsi es podrà veure a la Pobla de Cérvoles entre vinyes i amb un tast de vi al celler Mas Blanch i Jové.
Amb una població d’aproximadament uns 1.000 habitants, la Granja d’Escarp, al sud del Segrià al límit amb la Franja de Ponent, aborda els reptes i les oportunitats que els suposa el fet de ser un dels municipis on es podrà veure millor l’eclipsi. Solé ha explicat que l’esdeveniment és una “ocasió excel·lent” per donar a conèixer el patrimoni natural del Baix Segre, del qual en destaca el contrast paisatgístic entre la vall del Segre i els plans de Montmaneu.
Això no obstant, adverteix dels perills que hi ha a l’hora d’accedir a determinades zones elevades per veure l’eclipsi, ja que els camins pot ser que no estiguin en les millors condicions per a tots els vehicles i remarca que en molts casos cal fer-ho amb totterrenys.
En concret, desaconsella pujar als plans de Montmaneu amb cotxes convencionals, perquè qualsevol avaria o vehicle atrapat podria bloquejar els camins i suposar un risc greu si els cossos de seguretat necessitessin intervenir durant la jornada. Per evitar-ho, l’Ajuntament del municipi està estudiant tancar els accessos “més complexos” i recomana llocs de fàcil arribada, com l’ermita de Sant Jaume o la Costa Genebral
Activitat conjunta amb Seròs
Per oferir una alternativa segura, l’Ajuntament de la Granja d’Escarp col·labora amb el de Seròs i l’entitat espais naturals de Ponent per organitzar una sortida guiada adreçada a una quarantena de persones per veure l’eclipsi. L’activitat començarà la tarda del dia 12 d’agost a la zona de les Valletes de Ramiro, on s’habilitarà un aparcament. A partir d’aquí, es farà una caminada d’entre 15 i 20 minuts fins a un punt elevat per contemplar el fenomen astronòmic “amb comoditat”.
Àrea d’autocaravanes oberta a tothom segons el funcionament habitual
Pel que fa a l’àrea d’autocaravanes del poble, l’alcalde ha recalcat que romandrà oberta a tothom segons el funcionament habitual i que no es concediran reserves exclusives per a grups concrets durant aquella data. Així mateix, s’insisteix que els assistents es preparin adequadament per la calor i prevegin una estada prolongada, ja que el fenomen tindrà lloc cap a dos quarts de nou del vespre.
Finalment, pel que fa a l’impacte econòmic, Solé admet que el retorn directe “serà limitat”, però confia que l’arribada de visitants serveixi de reclam a llarg termini per potenciar el turisme a les cases rurals, l’àrea d’autocaravanes i els espais naturals de l’entorn del municipi.
Eclipsi entre vinyes i vi a les Garrigues i la Noguera
A la Pobla de Cérvoles (Garrigues), municipi de 208 habitants, l’eclipsi es podrà veure d’una forma ben peculiar al Celler Mas Blanch i Jové. La trobada serà a dos quarts de set de la tarda on els participants iniciaran una caminada d’uns vint minuts fins al punt d’observació. L’emplaçament, situat entre vinyes i natura a gairebé 700 metres d’altitud, ha estat seleccionat per la seva perspectiva oberta cap a l’oest, una condició especialment important perquè el Sol es trobarà molt baix sobre l’horitzó durant el moment culminant del fenomen.
Des de la Pobla de Cérvoles, l’eclipsi començarà poc després de les 19.35 h i arribarà al seu punt màxim aproximadament a les 20.29 h, quan la Lluna cobrirà completament el disc solar durant uns 46 segons.
Per garantir una observació segura, l’organització proporcionarà a totes les persones assistents ulleres homologades específiques per veure l’eclipsi. L’experiència es completarà amb un tast de vins ecològics del celler amb l’objectiu de convertir l’esdeveniment excepcional en una “celebració compartida del cel, la terra i el paisatge”.
A Penelles (Noguera), el Castell del Remei viurà una vetllada musical que s’ha batejat com a Eclipse Solar Sound, amb l’actuació d’artistes nacionals i internacionals com Todd Terry, Lobo Miró o Denoir, i un tast de vins de la DO Costers del Segre. També s’hi poden reservar activitats paral·leles com una visita guiada pel celler i menús degustació. La zona no entra a l’àrea on l’eclipsi es podrà veure al 100%, però supera de llarg el 99% de cobertura del disc solar.
A Massalcoreig, al Baix Segre han organitzat un "tardeig" amb música que es durà a terme a la zona de la piscina. Se suggereix als visitants a portar-se el sopar o encomanar-lo al mateix bar de la piscina, on hi haurà música a càrrec d’un duo.
Un altre dels municipis on s’organitzen esdeveniments és a Torres de Segre, on es farà un seguiment de l’esdeveniment des de Tossal de Carrassumada i tindrà l’assessorament de membres de la Societat Astronòmica de Lleida (SALL). També hi haurà música en directe i una vegada s’hagi post el sol es farà una observació dels Perseids amb telescopis.