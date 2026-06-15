Lleida es prepara per rebre milers de visitants per l'eclipsi total de Sol

Lleida vol convertir-se en un dels principals punts d'observació de l'eclipsi total de Sol que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. Davant la previsió de l'arribada de milers de visitants, la Paeria ha anunciat l'habilitació de dos grans espais públics perquè ciutadans i turistes puguin seguir aquest fenomen astronòmic en condicions òptimes i amb totes les garanties de seguretat.
Els dos emplaçaments escollits seran el turó de la Seu Vella i l'entorn del camp de futbol dels Magraners. En conjunt, els dos espais podran acollir més de 13.000 persones i comptaran amb serveis d'informació, assistència i repartiment d'ulleres homologades per a l'observació segura del Sol.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que la ciutat serà el principal nucli urbà de Catalunya des d'on es podrà observar l'eclipsi total, un fet que situa Lleida en una posició privilegiada dins dels itineraris dels aficionats a l'astronomia.
El fenomen començarà a ser visible a partir de les 19.34 hores, quan la Lluna començarà a ocultar progressivament el Sol. El moment culminant arribarà a les 20.29 hores, quan el disc solar quedarà completament cobert durant aproximadament 25 segons.
La Seu Vella serà un dels punts més emblemàtics per seguir l'esdeveniment, amb un aforament limitat a 1.500 persones. Paral·lelament, als Magraners s'habilitarà un gran espai amb capacitat per a 12.000 assistents des d'on es podrà contemplar simultàniament l'eclipsi i el perfil monumental del turó de la Seu Vella.
Per accedir als dos recintes caldrà reservar una entrada gratuïta a través dels canals habilitats per la Paeria. L'Ajuntament també preveu reforçar el transport públic i habilitar zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels visitants.
L'interès que desperta l'eclipsi ja es deixa notar en el sector turístic. Diversos establiments hotelers de la ciutat registren nivells de reserva molt elevats, amb previsions d'ocupació que en alguns casos s'acosten al ple absolut. Davant aquesta situació, la Paeria ha fet una crida als sectors de l'hostaleria i la restauració perquè ampliïn l'oferta durant aquells dies.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha assenyalat que la ciutat espera l'arribada de milers d'aficionats a l'astronomia procedents de diferents punts de l'Estat i també de l'estranger. Segons ha explicat, es tracta d'un esdeveniment excepcional que no es repetirà a Catalunya fins d'aquí a moltes dècades.
L'observació de l'eclipsi comptarà també amb el suport tècnic del Parc Astronòmic del Montsec, els professionals del qual oferiran explicacions i assessorament als assistents. Tot plegat convertirà Lleida en un dels grans centres d'atenció astronòmica del país durant una jornada que es preveu històrica.