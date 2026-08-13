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Mor un home de 57 anys per un infart minuts abans de veure l'eclipsi

Societat

  • Moment de l'eclipsi total de sol a l'espai dels Mangraners a Lleida -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 11:42

Un veí d'Alcoletge (Segrià) de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol, mentre es trobava al Tossal dels Morts, l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar quatre ambulàncies per atendre l'incident.

L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que "ha pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca". Fonts del SEM han assenyalat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que, a hores d'ara, encara no es pot confirmar que un cop de calor sigui la causa de l'aturada i que aquesta circumstància es podrà determinar un cop es faci l'autòpsia.

Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, concretament el sopar popular i la festa amb música en directe i DJ. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir.

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