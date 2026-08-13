Mor un home de 57 anys per un infart minuts abans de veure l'eclipsi

Un veí d'Alcoletge (Segrià) de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol, mentre es trobava al Tossal dels Morts, l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar quatre ambulàncies per atendre l'incident.\r\n\r\nL'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que "ha pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca". Fonts del SEM han assenyalat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que, a hores d'ara, encara no es pot confirmar que un cop de calor sigui la causa de l'aturada i que aquesta circumstància es podrà determinar un cop es faci l'autòpsia.\r\n\r\nArran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, concretament el sopar popular i la festa amb música en directe i DJ. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nEufòria durant la cobertura total del Sol als punts d’observació de Lleida ACN\r\n\r\n