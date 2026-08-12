Milers de persones han esclatat d’eufòria de forma col·lectiva en el moment precís, quan passaven 20 segons de les 20:29 hores, i la Lluna ha tapat completament el Sol durant uns escassos 25 segons. A mitja tarda han començat a arribar els primers visitants a l’esplanada del costat del camp de futbol dels Mangraners, que amb una capacitat de 10.000 persones, s’ha convertit en l’espai més gran habilitat a Ponent per seguir aquest fenomen astronòmic.
L’espai escollit ha satisfet les expectatives de la majoria dels visitants, que han pogut contemplar sense problemes l’eclipsi total de sol amb vistes a la ciutat de Lleida d’on n’ha destacat el monument de la Seu Vella. També s'ha sentit l'emoció al conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida, on més de 1.500 persones s’han aplegat per viure el fenomen astronòmic. Durant el moment àlgid hi havia pares pendents que els seus fills no es traguessin les ulleres protectores abans d’hora, per evitar riscos per a la vista.
Al recinte s’hi ha concentrat gent vinguda de països com el Regne Unit, França o Itàlia, que feia temps que tenia planificat viure aquesta experiència des d’un dels punts més emblemàtics de la ciutat. El fenomen astronòmic, seguit amb expectació per tots els públics, ha superat les expectatives dels assistents, que han pogut gaudir d’una experiència única.
Milers de persones viuen l’eclipsi a les Borges Blanques
A l’espai habilitat a les Borges Blanques, on s’havien repartit 5.000 entrades per accedir al recinte, el moment de la totalitat ha deixat imatges de sorpresa i emoció entre els assistents. “De cop s’ha fet de nit, tothom ha callat i, amb tanta gent, aquell silenci m’ha impactat molt”, ha explicat Josep Cangulells, arribat des de Solsona. Era el primer eclipsi que veia i admet que esperava un fenomen “més suau”. “M’ha impactat molt”, ha insistit.
Les primeres famílies i grups d’amics han començat a arribar a l’esplanada a partir de les quatre de la tarda, quan encara faltaven hores per a la totalitat. Els assistents havien de decidir entre instal·lar-se a les zones ombrívoles, però amb menys visibilitat, o assegurar-se un bon punt d’observació a ple sol.
Molts hi han arribat preparats per passar-hi la tarda, amb cadires plegables, para-sols, crema solar i menjar i beguda. Els menys previsors han hagut de fer cua al bar habilitat al recinte. Voluntaris d’associacions de la zona també han participat en l’organització repartint ulleres homologades als assistents. Entre el públic hi predominaven els visitants arribats d’arreu de Catalunya i hi havia poca presència d’estrangers.