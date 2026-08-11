Aquestes són les cinc millors pizzeries de Lleida, segons les valoracions dels clients

La pizza artesanal continua guanyant terreny a Lleida. Les valoracions dels clients publicades a les principals plataformes gastronòmiques situen Pizza Porco Dio com la pizzeria més ben valorada de la ciutat, gràcies a una proposta de clara inspiració napolitana, una massa de llarga fermentació i productes de qualitat que li han valgut una puntuació de 4,6 sobre 5 amb més d’un miler de ressenyes.
En segona posició apareix L’impasto, també amb una valoració de 4,6 estrelles. Els usuaris destaquen especialment la qualitat dels ingredients, l’elaboració artesanal i un servei proper.
El podi el completa ’O Sole Mio, amb una puntuació de 4,4 estrelles i més de 2.700 ressenyes, fet que la converteix en una de les pizzeries amb més trajectòria i confiança entre la clientela.
També figuren entre les més ben valorades La Bufala, amb 4,4 estrelles, i Napulè, amb 4,3, dues propostes que mantenen una sòlida reputació entre els aficionats a la cuina italiana.
Les valoracions s’han elaborat a partir de les puntuacions i ressenyes publicades pels clients a Google Maps i altres plataformes especialitzades en restauració, com Tripadvisor i Restaurant Guru. El rànquing té en compte tant la nota mitjana com el volum d’opinions acumulades per cada establiment.
Les cinc pizzeries més ben valorades de Lleida:
- Pizza Porco Dio (4,6)
- L’impasto (4,6)
- ’O Sole Mio (4,4)
- La Bufala (4,4)
- Napulè (4,3)