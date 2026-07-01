Quant temps es pot guardar menjar al congelador sense risc? Sorprenent resposta d'un expert

Quant temps es pot guardar el menjar al congelador? Aquest aparell és un gran aliat per allargar la vida útil dels aliments i evitar el malbaratament, però això no significa que es puguin conservar indefinidament. L'expert en seguretat alimentària Lluís Riera explicava fa uns dies a El Matí de Catalunya Ràdio que, si bé el congelador ajuda a frenar el creixement dels bacteris, és important respectar uns terminis concrets per garantir-ne la qualitat i la seguretat alimentària.
Segons explica l'expert, sempre que el congelador funcioni correctament i es mantingui en una temperatura constant de menys 18 graus, els aliments es podran conservar entre tres i sis mesos sense problemes. "I aquella carn congelada que recordes al cap de dos anys?", preguntava Ustrell a Riera. "Aquesta millor que no", assegura, "en aquest temps, dels cops que hem obert el congelador, no som conscients del gel que es fa" i que deterioren el producte.
Així, encara que conservem un aliment al congelador, això no garanteix que es mantingui en bon estat de manera indefinida. Per aquest motiu, és recomanable consumir-los dins els terminis recomanats per evitar riscos innecessaris.
I es pot descongelar i congelar?
I sobre descongelar i tornar a congelar els aliments? L'expert adverteix que aquest seguir aquest procés no és aconsellable perquè això modifica l'estructura del producte. En aquest sentit, especifica que això afavoreix la formació d'uns cristalls de gel que deixen més aigua lliure, "que és el que fa que l'aliment es contamini i que es multipliquin els bacteris".
Ara bé, hi ha una excepció. Riera puntualitza que si l'aliment s'ha cuinat després de descongelar-lo, sí que es pot tornar a congelar. Això és perquè la cocció modifica l'estructura del producte i redueix el risc microbiològic, de manera que es pot conservar novament al congelador amb més garanties de seguretat.