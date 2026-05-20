Per què serveix el forat al fons de la nevera? És clau i la majoria no s'hi fixa

Hi ha molts detalls de les cuines que passen desapercebuts, però que són útils. Si bé, quan un s'hi fixa, desperten la curiositat i generen dubtes com: "Per què serveix aquest forat al fons de la nevera?". Encara que molts només el veuen quan han de netejar l'electrodomèstic o quan volen eliminar males olors, aquesta obertura és més important del que sembla.
Aquest orifici acostuma a estar localitzat a la part posterior del frigorífic o sota el compartiment per a la fruita i verdura. En alguns models, té un tap i una petita vareta inserida, la qual cosa afavoreix el flux de l'aigua alhora que evita obstruccions.
La seva funció principal és el drenatge, ja que els frigorífics pateixen canvis de temperatura constants i la consegüent condensació. En obrir la porta de la nevera, entra aire calent, que canvia la temperatura interna i genera una acumulació d'aigua a la paret del darrere. De la mateixa manera, la descongelació d'aliments a la nevera també genera humitat, que es converteix en condensació.
Tot plegat fa necessari un drenatge per al bon funcionament de la nevera per evitar l'acumulació d'humitat i elimina l'interior de l'electrodomèstic. Alguns problemes relacionats amb els frigorífics es deuen a l'acumulació d'aigua per l'obstrucció d'aquest orifici, per la qual cosa és important netejar-lo. Abans de res, és important revisar-lo periòdicament i desendollar la nevera quan es faci una neteja.
Com netejar el forat de la nevera
En cas que el model tingui un tap amb una vareta, s'ha de retirar la vareta abans de començar la neteja. D'acord amb els consells de l'empresa especialitzada en la reparació d'electrodomèstics Fiyo, és important fer servir un petit raspall o un bastonet per retirar els residus, evitant empènyer-los cap a l'interior.
Després, es fa una barreja d'aigua tèbia i vinagre a parts iguals i es mulla un drap. Aquest es col·loca sobre l'orifici i es deixa reposar uns minuts perquè els residus es puguin afluixar. Posteriorment, s'insereix una eina fina per a la neteja de conductes o un raspall petit, tenint cura de no empènyer cap residu, i es frega per retirar l'obstrucció.
Finalment, esbandeix el desguàs amb aigua tèbia, s'asseca amb un drap net i es buida la safata de recol·lecció localitzada a la part posterior de la nevera. Fiyo recomana dur a terme aquesta neteja de manera periòdica per mantenir el drenatge del frigorífic en bones condicions.