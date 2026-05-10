El curiós truc dels glaçons de gel per netejar el vàter: així funciona

Es pot netejar el vàter sense haver de recórrer constantment a productes químics? La resposta és sí. Generalment, es recomana fer una neteja a fons del bany un cop per setmana. Tot i això, per a molta gent és una tasca desagradable que s’intenta ajornar tant com es pot. Més enllà dels productes que podem trobar al supermercat per fer aquesta feina, hi ha un truc casolà que pot ajudar a mantenir net el vàter: els glaçons de gel.
Tot i que sembli sorprenent, els glaçons de gel són una bona opció per netejar el vàter. Gràcies a la seva duresa, generen una petita fricció que ajuda a desprendre restes de brutícia i algunes acumulacions superficials. A això s'hi afegeix el contrast de temperatura, que també juga un paper important. El fred del gel pot ajudar a desprendre part de la calç que s'hagi pogut quedar enganxada a la porcellana. A més, si es fa de manera habitual, pot ajudar a retardar l’aparició de calç.
Com s'ha d'utilitzar?
El primer pas és preparar entre sis i dotze glaçons de gel. Un cop congelats, s'han de col·locar dins la tassa del vàter, especialment a les zones on s'acumula la calç. Després, cal esperar entre cinc i deu minuts fins que comencin a desfer-se i es generi una primera fricció. Finalment, cal estirar la cadena un parell de vegades, i així el gel arrossegarà la brutícia que s’hagi pogut desprendre.
D'altra banda, és important saber que aquest mètode es pot repetir un cop per setmana. Això sí, es recomana que l'aigua dels glaçons sigui de l’aixeta, i no s'ha de barrejar amb productes químics, ja que aquests poden perdre efectivitat amb la congelació o alliberar gasos tòxics en desfer-se. Ara bé, si es vol, sí que es poden afegir aquests productes després d’utilitzar el gel.
Quines limitacions té?
Tot i que aquest mètode pot ser útil per al manteniment habitual del vàter, en realitat només serveix per netejar residus superficials, ja que no té capacitat per eliminar taques difícils o la brutícia incrustada. També cal destacar que això no substitueix una neteja a fons, sinó que actua com a complement.
En cas que es vulgui fer una neteja més profunda, el vinagre, la llimona o el bicarbonat poden ser útils per combatre les taques. Pel que fa al vinagre, per exemple, es pot abocar dins la tassa, deixar-lo actuar durant mitja hora i fregar després per eliminar la calç o els minerals.
El bicarbonat es pot barrejar amb aigua calenta i abocar-lo dins la tassa i deixar-lo reposar uns vint minuts abans de començar a fregar la superfície. Finalment, fregar la llimona amb una mica de sal gruixuda contra la tassa també ajudarà a eliminar la brutícia.