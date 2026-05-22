Cinc trucs casolans infal·libles per eliminar taques de suor, greix, òxid i menjar de la roba

Les taques a la roba són un dels problemes domèstics més habituals i, sovint, també dels més difícils de resoldre. Restes de suor, greix, menjar o productes cosmètics poden penetrar en les fibres del teixit i fixar-s’hi amb facilitat, especialment si no s’actua amb rapidesa. En molts casos, una rentada convencional no és suficient per eliminar-les completament, i algunes acaben deixant marques persistents o alteren el color. La dificultat augmenta encara més quan es tracta de peces blanques o delicades, que requereixen tractaments específics per evitar danys o decoloracions.
Però hi ha trucs de neteja que, amb només un o dos ingredients que tens per casa, poden eliminar completament aquestes taques de la roba. El truc? Paciència i seguir els consells que dona Begoña Pérez, creadora de contingut sobre neteja i organització, al seu perfil d'Instagram. En la seva publicació recull cinc trucs antics que utilitzaven les àvies per netejar les taques de menjar, òxid, suor o de l'armari que són molt senzills i ràpids.
Taques de curri i cúrcuma
Tot i que pugui semblar un remei casolà sense base, la senzilla combinació d'aigua i sol pot eliminar les taques taronges i grogues d'aquestes espècies que són tan complicades de netejar. "Mulla la peça de roba en aigua i el sol farà la resta", explica al seu vídeo d'Instagram, on recomana deixar reposar la roba mullada a l'aire lliure perquè els raigs de sol facin efecte i eliminen els pigments adherits. Aquest truc, avisa Pérez, només serveix per a la roba blanca o de colors clars.
Taques de suor
Per a les taques de suor grogues que solen sortit a la part de l'aixella, Pérez recomana posar suc de llimona i deixar reposar durant unes hores al sol fins que desaparegui la marca. Segons explica, l’acció del sol intensifica les propietats de l’àcid cítric i ajuda a desfer aquest tipus de taques.
Les taques grogues per guardar la roba molt temps
Quan la roba està durant molt temps guardada en l'armari i en qualsevol altre lloc tancat, és molt probable que apareguin unes taques groguenques a causa de la humitat o de restes de perfum, suor o greix corporal que, amb el temps, reaccionen amb l'oxigen. Per eliminar aquestes taques només cal utilitzar, de nou, una llimona i deixar la peça al sol fins que s'assequi.
Les taques d'òxid
Una alternativa eficaç contra les taques d'òxid és posar suc de llimona en el lloc de la peça on està la marca i, també, afegir un pessic de sal. De nou, s'ha de deixar reposar a l'aire lliure en un lloc on el sol toqui durant tot el dia o, almenys, durant unes quantes hores perquè pugui fer efecte.
Les taques de tomaca
Aquest tipus de taques són molt freqüents en la roba dels infants, per això, per eliminar-les fàcilment, no ens hem de calfar molt el cap. Només cal un poc d'aigua i fregar amb sabó, després, s'ha de tornar a afegir aigua i fregar. Per acabar, el sol farà la resta i farà desaparèixer la taca per complet.