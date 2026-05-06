El truc per eliminar les males olors de l'entrada de casa (i probablement ja el tens a la cuina)

La neteja de l'entrada de casa és, sovint, una de les tasques més oblidades, però també una de les més rellevants: és el primer que es veu. S'hi acumulen fàcilment la humitat, l'olor de les sabates i restes de l'exterior i, si no s'hi posa remei, poden acabar generant una desagradable olor persistent.
Davant d'aquest problema, molta gent recorre a ambientadors o productes químics intensos que, tot i que funcionen a curt termini, només emmascaren el problema. Per això, cada cop més persones opten per alternatives naturals més econòmiques i sostenibles. En aquest context, la solució pot ser un producte que tots tenim a casa: el vinagre.
Així és. Per mantenir l'entrada de la llar en bon estat, el vinagre és una opció senzilla i eficaç. Concretament, aquest producte quotidià té qualitats desinfectants que ajuden a eliminar bacteris i dissolen greixos acumulats en superfícies exposades, de manera que ajuden a prevenir la floridura de manera natural i econòmica.
Per preparar la barreja, cal diluir el vinagre amb aigua tèbia i introduir-ho en una ampolla amb polvoritzador, que permetrà ruixar de manera precisa la porta i el llindar de l'entrada. Amb l'aigua, es potencia la capacitat desinfectant del vinagre que facilitarà netejar aquesta part de la casa sense malmetre la pintura ni els metalls exposats.
Un cop preparada, cal ruixar la barreja i deixar-la actuar entre 10 i 15 minuts perquè l'àcid dissolgui el greix i els residus. Després, podem fregar amb un raspall suau o un drap de cuina per ajudar a eliminar bé totes les restes. Tot seguit, s'ha d'esbandir amb aigua neta i assecar-ho immediatament.
Compte amb l'ús excessiu
Tot i l'efectivitat del vinagre com a solució natural per netejar l'entrada de casa, s'ha d'utilitzar amb moderació: un ús excessiu pot danyar materials i superfícies amb el temps. L’àcid pot corroir metalls com frontisses o poms i fer malbé acabats.
A més, en superfícies pintades pot provocar taques groguenques irreversibles i debilitar vernissos. Per això, és millor evitar utilitzar-lo sense diluir i aplicar-lo amb precaució. La recomanació és fer-lo servir només de manera puntual, un cop cada dos o tres mesos, i fer les neteges habituals només amb aigua i sabó.