El mite de «la sang dolça»: el motiu real perquè et piquen els mosquits

Una de les pitjors sensacions de l'estiu és la de saber que estàs compartint habitació amb un mosquit. El refranyer català diu que qui és víctima de les picades és perquè té la sang dolça, però la realitat és una mica menys glamurosa. I és que aquests insectes s'alimenten de les proteïnes de la sang i se senten atrets per diversos elements clau, tal com explica la Universitat Complutense de Madrid.

Concretament, pel diòxid de carboni que expulsem quan exhalem, així com la calor i l'olor corporal. També pel grup sanguini O, i és que aquestes persones tenen fins al doble de probabilitats de rebre una picada de mosquit, mentre que les del grup A són les menys atractives. Així, el millor que es pot fer per evitar aquests insectes és ventilar l'habitació i dutxar-se abans d'anar a dormir.

Per què sempre em piquen a mi?

En realitat, els mosquits no busquen sucre: el que els atreu són pistes químiques i fisiològiques que emetem sense adonar-nos-en.

Quan respirem, exhalem diòxid de carboni, i això és com una brúixola per a ells. A més, la nostra pell desprèn calor i una combinació d’olors —fruit de la suor, les hormones i fins i tot del que mengem— que pot resultar més o menys atractiva segons cada persona. I si a sobre tens el grup sanguini O, encara ho tens més complicat: diversos estudis, com els que recull la Universitat Complutense de Madrid, han comprovat que els mosquits piquen molt més aquestes persones que no pas les que tenen el grup A.

Tot això pot sonar molt tècnic, però a la pràctica vol dir que no tot depèn de tu. Ara bé, hi ha coses que sí pots fer per dificultar-los la feina: ventilar l’habitació a última hora de la tarda, dutxar-te abans d’anar al llit i no deixar llums encesos a prop de les finestres. També ajuda vestir roba lleugera, però de màniga llarga si ets especialment propens a les picades.

I si cal utilitzar repel·lents, millor optar per aquells que tenen una fórmula més respectuosa amb la pell i el medi ambient, sobretot si els faràs servir cada nit. Com sempre, el sentit comú i la prevenció són les millors aliades. Perquè dormir sense el brunzit d’un mosquit a l’orella no té preu.

D'altra banda, per evitar picades de mosquits, cal prendre mesures de sanejament i d'higiene. En el cas d'utilitzar productes químics, s'han de prioritzar els productes de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient.