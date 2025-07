José Viña, expert en longevitat: «Aquest és el pla realista per arribar als 90 anys»

L'envelliment i la mort són una de les carpetes que més han preocupat a la humanitat històricament i que, per tant, més s'han estudiat. Per descomptat, tothom vol envellir de la millor manera possible i viure com més anys millor, però massa gent creu que sobretot dependrà de la genètica. Sobre això, un dels investigadors referents a l'Estat en matèria de longevitat, el catedràtic de fisiologia de la Universitat de València, el doctor José Viña, defensa que es poden controlar el 70% dels factors que determinen l'envelliment, mentre que la genètica s'encarrega de l'altre 30%.

"Està a la nostra mà envellir bé", assegura, alhora que precisa que aquest principi es podria aplicar amb la base de la longevitat mitjana, que ronda els 85 anys a l'Europa mediterrània. Ara bé, per aconseguir una longevitat màxima i ser centenari, Viña reconeix que “la càrrega genètica és superior”. En aquest escenari, adverteix que les causes de l'envelliment es remunten a la joventut, de manera que advoca per "començar a cuidar-se aviat".

L'expert alerta que el que més envelleix és fumar. "Si fumes als 20 anys, als 30 encara no tindràs bronquitis crònica ni càncer de pulmó, però sí als 60", avisa. En aquest sentit, subratlla que la bibliografia científica apunta que, de mitjana, es comença a envellir als 30 anys, de manera que, fins aleshores, es construeix el potencial màxim de l'organisme. Un altre factor que empitjora l'envelliment, diu, és el consum de drogues il·legals, així com l'estrès, no fer exercici i menjar malament.

Un pla "realista" per envellir bé

Amb tot, la seva proposta és modular la velocitat d'envelliment gràcies a l'organització del temps en el llarg termini: “Tenim un període vital i l'hem de distribuir bé, sense fer més coses de les que podem fer". D'aquesta manera, es redueix l'estrès, que relaciona amb una menor esperança de vida. "Meditar també és molt recomanable", afegeix. D'altra banda, aconsella dedicar el temps lliure a descansar de manera creativa, a coses que satisfacin les curiositats i necessitats creatives.

Pel que fa al descans, un altre dels pilars fonamentals per envellir bé, diu que actualment "no dormim tant com caldria" i la manca de foscor i silenci totals a les ciutats ho dificulten encara més. Així, convé dormir vuit hores al dia i, a mesura que es fa anys, es pot reduir fins a les sis hores, precisa el doctor Viña.

Sobre l'exercici físic, aposta per fer-ne diàriament i combinant les modalitats. És a dir, combinar la força, l'equilibri i l'exercici aeròbic, sempre de manera personalitzada i adequada per a l'edat. I si es practica amb més gent, encara millor. Tot plegat, acompanyat d'una bona alimentació, basada a menjar menys i augmentar la ingesta de fruita i de verdura. Alhora, esmenta la importància de les proteïnes perquè, segons ell, el 40% de les persones de més de 60 anys necessiten suplementació.

En aquest pla reconeix que la feina també cobra protagonisme dins de les estratègies per a una longevitat saludable, i diu que el més idoni és augmentar la creativitat. Finalment, parla de la importància de mantenir relacions personals: “Ens ajuden a viure sense estrès”, aposta per fugir de les persones tòxiques o destructives, augmentar les relacions que ens resultin interessants, intentar somriure al màxim possible, i no albergar odi al nostre interior.