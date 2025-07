Quan no s’ha d’utilitzar suavitzant a la rentadora?

Fer una rentadora és complex. Cal vigilar a quina temperatura s'ha de posar la roba, quins colors es poden barrejar, per evitar taques, i assegurar que les revolucions no estripin peces delicades. Quan s'arriba al moment del detergent i el suavitzant, en canvi, sembla que la feina grossa ja està feta. El suavitzant es posa i tot ho afavoreix, es pot pensar.

Doncs no sempre és així. Aquest producte, que diposita una sèrie de químics carregats d'electricitat a la roba, fa que s'espongin les fibres i ens faci sentir la tela més suau, també pot deteriorar-la. Així ho assegura l'influenciador Una casita en la montaña, que ha compartit una publicació amb algunes de les peces de roba que se'n poden ressentir.

Les peces de roba que el suavitzant fa malbé

Passa en els banyadors, per exemple. Com més suavitzant, més cedeix la tela, fet que pot portar a algunes situacions desafortunades. En la roba d'esport tampoc és aconsellable, perquè la tela es torna menys transpirable, com també passa en els impermeables, en aquest cas, amb la funció de repel·lir la pluja. En la roba de nadó, en canvi, s'hi poden adherir alguns d'aquests components químics que produeixin irritació en la pell. Finalment, les tovalloles de microfibra i la llana també es veuen perjudicades. La primera perd capacitat de secar i la segona reté menys la temperatura.

Tot plegat, pot fer-nos més fàcil la convivència amb la rentadora, que amaga més misteris, com el dels mitjons perduts. El que pot arribar a passar en aquestes ocasions és que la parella que queda desaparellada s'hagi quedat sota el cautxú en el cas de les que renten frontalment. Una altra opció és que s'hagi colat a través d'un espai que hi ha entre els tambors interiors i exteriors, segons un informe de Whirlpool.

Alternatives al suavitzant: opcions naturals i efectives

Si et preocupa l’efecte del suavitzant sobre la roba o la pell, has de saber que hi ha alternatives senzilles i assequibles que poden fer la mateixa funció sense riscos:

Vinagre blanc: afegeix mitja tassa al compartiment del suavitzant. Elimina olors, estova les fibres i no deixa rastre d’olors al teixit. A més, ajuda a mantenir net l’interior de la rentadora.

afegeix mitja tassa al compartiment del suavitzant. Elimina olors, estova les fibres i no deixa rastre d’olors al teixit. A més, ajuda a mantenir net l’interior de la rentadora. Bicarbonat de sodi: afegit durant la rentada, neutralitza olors i ajuda a suavitzar l’aigua, deixant la roba més tova.

afegit durant la rentada, neutralitza olors i ajuda a suavitzar l’aigua, deixant la roba més tova. Bolles de llana per l’assecadora: si tens assecadora, aquestes boles acceleren el temps d’assecament i deixen la roba més esponjosa, sense cap additiu químic.

si tens assecadora, aquestes boles acceleren el temps d’assecament i deixen la roba més esponjosa, sense cap additiu químic. Oli essencial (opcional): si vols perfum, pots afegir unes gotes d’oli essencial (com lavanda, llimona o arbre del te) al vinagre o a una tovallola petita dins la rentadora o assecadora.

Amb aquestes opcions no només protegeixes les peces delicades, sinó que també redueixes residus i evites components químics que poden provocar irritacions o al·lèrgies. Un canvi petit que pot tenir un gran impacte.