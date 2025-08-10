Els consells per treure el màxim profit del rentavaixella: «Així has de col·locar els coberts»

Tot i ser un electrodomèstic d’ús senzill, el rentavaixella sovint s'utilitza de maneres diferents en cada casa o és protagonista de discussions domèstiques: cada membre de la família l'omple a la seva manera, i això pot afectar tant l’eficiència del rentat com la durada de l’aparell. Els professionals de l’hostaleria coincideixen que col·locar correctament cada peça és clau, ja que cada compartiment està pensat per a una funció concreta.
Un dels errors habituals és no tenir en compte l’orientació dels coberts. Alternar-los en el cistell, col·locant-los amb el mànec cap avall, ajuda a aconseguir un millor flux d’aigua i un rentat més homogeni. En el cas dels plats, és important inclinar-los lleugerament cap al centre i evitar apilar-los, ja que això dificulta que l’aigua i el detergent arribin a tota la superfície.
Aprofitament òptim de l’espai
Una de les equivocacions més freqüents és situar paelles o cassoles grans a la safata inferior sense comprovar que no bloquegin els braços giratoris. També és un error posar copes de vidre sense fixar-les correctament, cosa que pot provocar trencaments. Els experts recomanen començar ordenant els gots i vasos des del fons cap a la part davantera, així s’evita haver de passar-los per damunt d’altres peces ja col·locades, minimitzant el risc de cops.
Els plats, per la seva banda, convé agrupar-los per mida. Això no només permet estalviar espai, sinó que també agilitza la recollida un cop finalitzat el cicle. Els coberts, separats per tipus -culleres amb culleres, forquilles amb forquilles i ganivets amb ganivets-, faciliten tant el rentat com el posterior emmagatzematge, i redueixen el risc d’accidents amb ganivets.
Peces grans i materials delicats
Els objectes voluminosos, com safates o bols grans, és millor col·locar-los al fons i, si és possible, en posició vertical. Això permet aprofitar millor l’espai per a la resta d’utensilis. Pel que fa als plàstics, cal comprovar sempre si suporten les temperatures elevades del rentavaixella, ja que no tots són aptes per al rentat amb aigua molt calenta. Per mantenir el bon estat de la màquina, és recomanable fer, de tant en tant, un cicle en buit amb vinagre per eliminar olors i restes acumulades.
El debat de la preneteja
Molts usuaris es pregunten si cal netejar els plats abans d’introduir-los. Els professionals apunten que no és necessari fregar-los, però sí retirar els residus sòlids amb un paper o drap humit. D’aquesta manera s’eviten obstruccions i es millora l’eficiència de la rentada.
En definitiva, carregar correctament el rentavaixella no és només una qüestió d’ordre, sinó també d’eficiència i durabilitat de l’aparell. Adoptar els hàbits que segueixen els professionals de l’hostaleria pot marcar la diferència entre un rentat mediocre i uns resultats impecables, tot optimitzant l’ús de l’aigua, del detergent i de l’energia.