Ramon Lamiel, director de Trànsit: «Els Mossos multaran qui no porti la balisa V-16»

Queden poc més de vint-i-quatre hores perquè la balisa V-16 substitueixi oficialment els triangles de senyalització. Des que es va saber que seria obligatori, aquest dispositiu ha generat molts dubtes i controvèrsia entre els ciutadans. Tot just aquest dilluns es va saber que la Direcció General de Tràfic (DGT) ha retirat l'homologació a quatre models de balisa que milers de persones ja havien comprat. Davant del dubte sobre si es podrà multar les persones que no portin aquest dispositiu al cotxe, el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha contestat que sí.
En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimarts, Lamiel ha assegurat que els Mossos d'Esquadra multaran qui no la porti: "Si és obligatòria, no hi ha moratòria". Ha explicat que des de Trànsit han demanat a la DGT que es faci una moratòria de la mesura, ja que "aniria bé per garantir l'avituallament i evitar les falsificacions", però que des de l'entitat espanyola no es vol fer. "Nosaltres creiem que si és obligatori i és la llei, es pot multar", ha assegurat.
D'altra banda, Lamiel ha alertat que cal tenir en compte que aquest dispositiu no es connecta de manera directa ni automàtica amb el 112: "Que ningú es refiï. Que es posi l'armilla, que surti per la banda del vehicle segura i que es protegeixi darrere les proteccions de formigó. I que truqui el 112", ha demanat. Tot i que el director creu que aquest dispositiu té nombrosos beneficis, com el fet d'evitar que els passatgers "deambulin per la via" o que "et dona més viabilitat en condicions fosques", ha recordat que són les persones qui han d'alertar que pateixen una avaria o que han tingut un accident als cossos d'emergències.
Sobre la connectivitat amb les institucions, Lamiel ha esclarit que la balisa serveix per enviar informació de la situació directament a la DGT, que també arribarà al SCT. "Cada estat té un núvol que concentra la informació dels vehicles avariats, de les vies on s'està fent obres...", ha explicat. En aquest sentit, el director de Trànsit ha puntualitzat que la institució catalana també rebrà aquesta informació, que els permetrà tenir "més indicacions de l'estat en què es troba la via".
A tall d'exemple, ha assenyalat que aquest dilluns a la nit s'ha pogut fer un control més exhaustiu de l'accident a la C-16 gràcies a aquest mecanisme. "Es veu millor el vehicle avariat per les pampallugues que fa la balisa", ha afegit.
Finalment, ha volgut apuntar que segons les xifres d'atropellaments a vianants a Catalunya aquest 2025, els 12 que s'han produït han sigut per travessar la carretera o per circular-hi, i no pas per posar el triangle. Aquest sistema de senyalització queda ara totalment substituït amb la balisa.
Sobre les queixes que la població ha manifestat sobre les balises no homologades, Lamiel ha dit que, encara que no els pertocava a ells, hauria calgut que la DGT fes "una campanya informativa important de quines són les homologades i on obtenir-les". En aquest sentit, ha puntualitzat que en aquesta pàgina de la DGT s'informa quines són les vàlides.
D'altra banda, Lamiel ha aprofitat per demanar màxima prudència a la carretera durant aquest final d'any i inici d'any, una data marcada pels desplaçaments i les trobades socials amb amics, sovint acompanyades d'alcohol. En aquest sentit, ha remarcat que si es beu, no s'ha de conduir en cap cas.