Els quatre trucs desconeguts i efectius per netejar les taques de lleixiu a la roba

A la roba, poques taques son tan dramàtiques com les de lleixiu. Molta gent, ni tan sols intenta recuperar les samarretes o els pantalons tacats, simplement els dona per perduts. Ara bé, fent rastreig per les xarxes hem recopilat fins a tres trucs senzills que prometen deixar en anècdota les perilloses taques de lleixiu.
La primera solució és a partir de dos ingredients habituals en els remeis cassolans: vinagre blanc i aigua oxigenada. Hi ha dues maneres de fer-los servir. D'una banda barrejant vinagre blanc amb aigua i aplicant-lo sobre la taca -important que sigui recent- i esbandir la peça. I atenció, que tot plegat té ciència al darrere. El vinagre blanc té propietats que ajuden a neutralitzar l'hipoclorit del lleixiu, un dels responsables de la taca.
La segona solució també és a partir d'un producte reconegut com a solucionador de problemes casolans: l'aigua oxigenada. Cal abocar unes quantes gotes directament sobre la taca, i deixar-les actuar vora un quart d'hora. Passat aquest temps, esbandir la peça de roba amb aigua freda. La creadora de contingut 'Efecto del Orden' matisa que aquest remei és especialment efectiu amb la roba negra.
El tercer remei, recomanat pels experts de l'empresa Teka és aplicar alcohol desinfectant o aigua de colonia sobre les taques de lleixiu. Per què? Doncs perquè ambdós productes poden aturar l'efecte decolorant del lleixiu. Això sí, també en aquest cas és important actuar a temps, i no deixar passar massa temps després de la taca.
I el darrer truc és a partir de bicarbonat. Cal barrejar-lo en un recipient amb aigua fins a crear una textura pastosa i llavors aplicar-ho directament sobre la zona de la taca de lleixiu. Deixar-ho actuar durant 20 o 30 minuts i rentar la peça per eliminar les restes del producte. Tots els trucs casolans estan recomanats per experts, però la millor alternativa si teniu una peça de roba tacada de lleixiu sempre serà portar-la a una tintoreria.