Els aliments que estan prohibits a l'Estat, però no a altres països: són tòxics o cancerígens

Sempre s'ha dit que l'alimentació als Estats Units segueix altres regles: allà neixen la gran majoria de les cadenes d'alimentació ràpida o fast food i és allà on també es pot trobar qualsevol aliment estrany al supermercat. De fet, són productes molt diferents dels que podem trobar a Europa perquè molts d'ells contenen ingredients que als països de la Unió Europea estan prohibits per possibles riscos per a la salut.
Per què succeeix? La resposta té a veure amb les diferències entre els sistemes de regulació alimentària. A Europa, organismes com l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) o l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) solen aplicar criteris més estrictes. Als Estats Units, en canvi, el control recau principalment en la Food and Drug Administration (FDA), que permet comercialitzar productes amb additius que a l'altra banda de l'Atlàntic estan prohibits.
Els ingredients prohibits i els aliments que els contenen
Entre els compostos que han generat més debat hi ha el diòxid de titani (E171), un colorant blanc utilitzat en llaminadures, xiclets o productes de fleca. L’any 2022, l’EFSA va concloure que no es podia descartar que aquesta substància tingués efectes genotòxics, és a dir, que pogués danyar l’ADN.
Un altre cas és el bromat potàssic (E924a), un additiu que s’utilitza per millorar la textura del pa i fer-lo més esponjós. Diversos estudis amb animals l’han relacionat amb càncers de ronyó i de tiroide. Per aquest motiu està vetat a la Unió Europea, al Regne Unit i al Canadà, però als Estats Units encara es permet.
També destaca l’azodicarbonamida (ADA, E927), una substància utilitzada com a blanquejador de farina i condicionador de masses. A la Unió Europea es va prohibir fa anys perquè durant el procés de cocció pot generar compostos potencialment cancerígens, mentre que als Estats Units la seva utilització encara està permesa, tot i que sota revisió.
A més, alguns colorants artificials com el Roig 40 (E129) o el Blau brillant (E133) també han estat objecte de polèmica perquè alguns estudis els vinculen amb problemes de comportament en infants, com ara la hiperactivitat. Malgrat això, als Estats Units continuen presents en dolços, refrescos i cereals pensats precisament per al públic infantil.
Malgrat que s'estan fent avanços en la prohibició d'alguns d'aquests additius als Estats Units, el procés regulador és lent i sovint està marcat per la pressió dels grups industrials.