Les olives ja no seran com abans: el canvi del BOE que afecta aquest producte

Les olives són un d'aquells aperitius que mai fallen a bars i taules de mig país. És un dels productes estrella dins del món dels envinagrats i està molt arrelat a la gastronomia de l'estat. Són una opció senzilla per omplir la taula i, a més, barates. Però ara, amb la nova normativa publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), aquest aliment patirà modificacions importants en el seu etiquetatge que poden afectar directament el consumidor.
Les noves disposicions legals regulen la comercialització de diversos aliments, entre els quals destaquen els envinagrats i, especialment, les olives. Aquesta actualització, recollida al Reial decret 142/2026 del 25 de febrer, introdueix canvis al Reial decret 679/2016, que establia els estàndards de qualitat de les olives de taula.
Com afectarà les olives la normativa?
El punt calent d'aquest canvi està en les olives farcides. La regulació anterior ja definia quina informació havia d’aparèixer obligatòriament a l’etiqueta d'aquest producte i els seus derivats, així com la denominació i els requisits de transparència per al consumidor. Aquest punt és especialment rellevant en el cas de les olives farcides, un segment molt divers als supermercats i sovint confús per al comprador.
Amb la nova normativa, es busca precisament reduir aquesta ambigüitat. Segons el BOE, es tracta d’una actualització que “té en compte la tradició productiva del país i les denominacions consolidades per l’ús” i que té com a objectiu garantir una informació més precisa i clara per al consumidor. En concret, les olives amb farciments en forma de pasta hauran d’indicar-ho de manera explícita: la denominació comercial haurà de ser “oliva farcida de…”, especificant el tipus de farciment o l’ingredient principal.
El canvi més rellevant es notarà a la part posterior de l’envàs, especialment en la llista d’ingredients. Quan el farciment sigui una pasta, caldrà detallar aquesta característica i desglossar-ne tots els components. Abans, en canvi, no sempre era obligatori detallar de manera explícita si el farcit era una pasta ni desglossar amb tanta precisió tots els seus components a la llista d’ingredients.
La normativa publicada al BOE també introdueix modificacions en altres envinagrats, amb especial atenció al vinagre, element clau en el seu procés d’elaboració. A partir d’ara, serà obligatori indicar el límit d’alcohol residual que pot contenir el producte final, ja que aquest valor pot variar durant la vida útil del producte i influir en el seu contingut d’àcid acètic.