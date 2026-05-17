El cafè frena l'envelliment i protegeix contra malalties cròniques, segons un estudi

Una recerca de la Facultat de Medicina Veterinària i Ciències Biomèdiques (VMBS) de la Universitat de Texas A&M, als Estats Units, ha descobert la via biològica clau que podria explicar com el cafè ajuda a protegir contra l'envelliment i les malalties cròniques. L'estudi, publicat a la revista Nutrients, suggereix que els compostos del cafè poden funcionar activant el receptor NR4A1, una proteïna del cos cada vegada més reconeguda pel seu paper en l'envelliment, la resposta a l'estrès i les malalties.
Segons explica el doctor Stephen Safe, titular de la Càtedra Sid Kyle de Toxicologia Veterinària, “el cafè posseeix propietats beneficioses per a la salut àmpliament reconegudes" i afegeix que l'estudi ha demostrat que alguns d'aquests efectes podrien estar relacionats amb la interacció dels compostos del cafè amb el receptor NR4A1, el qual participa en la protecció de l'organisme contra els danys produïts per l'estrès”.
Les investigacions demostren que la proteïna NR4A1 intervé en molts processos biològics, com ara la inflamació, el metabolisme i la reparació de teixits, tots estretament relacionats amb malalties associades a l'envelliment, com per exemple el càncer, la neurodegeneració o els trastorns metabòlics.
En l'estudi, es va observar com múltiples compostos del cafè s'uneixen al receptor i influeixen en la seva activitat. L'equip també va descobrir que aquests compostos podien influir en el comportament cel·lular per a la protecció contra malalties, com ara l'alentiment del creixement de les cèl·lules canceroses en models de laboratori.
"Molta feina a fer"
Tot i que la cafeïna és el principal component individual del cafè, l'estudi suggereix que pot ser que no sigui el principal responsable d'aquests efectes en la salut. Segons sembla, un seguit de compostos naturals, que també es troben en fruites i verdures, exerceixen un paper més important en el procés. Aquest fet podria explicar per què tant el cafè normal com el descafeïnat s'han associat amb beneficis similars per a la salut en estudis amb grans poblacions.
Ara bé, tot i la descoberta, el doctor Safe subratlla que “hi ha molts receptors i molts mecanismes involucrats" i que allò que s'ha demostrat és que "aquesta podria ser una de les vies importants”. L'estudi s'ha centrat en com funcionen els processos biològics, en comptes de provar una relació directa de causa i efecte en els éssers humans. En aquest sentit, l'investigador ha advertit que “encara queda molta feina a fer”.
Les conclusions de la recerca se sumen a un creixent conjunt de proves que suggereixen que la dieta, en particular els compostos d'origen vegetal, exerceix un paper fonamental en la regulació de l'envelliment i els processos de malaltia. En cap cas, l'estudi no modifica les recomanacions actuals sobre el consum de cafè i es recorda que les respostes individuals poden ser variades.