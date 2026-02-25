Aquest és el límit de cafè diari que no posa en risc la tensió arterial

El cafè és, després de l’aigua, la beguda més consumida al món. Tot i això, continua generant dubtes, especialment entre les persones amb hipertensió, que sovint es pregunten si la cafeïna pot fer augmentar la pressió arterial i fins a quin punt és segur consumir-ne cada dia.
Segons la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial (SPHTA) i el cardiòleg Javier Simborth Luna, el cafè pot provocar una elevació momentània de la pressió arterial, però no incrementa el risc d’hipertensió sostinguda quan es consumeix de manera moderada i habitual. En la mateixa línia, la Mayo Clinic explica que la cafeïna pot augmentar la tensió de forma breu entre quatre i sis hores, sobretot en persones sensibles o que no en prenen regularment.
Aquest increment puntual es deu a l’efecte estimulant de la cafeïna sobre el sistema nerviós i pot anar acompanyat d’una lleugera acceleració del ritme cardíac. Ara bé, amb el consum habitual, moltes persones desenvolupen tolerància, fet que redueix l’impacte del cafè sobre la pressió arterial amb el pas del temps.
Quina és la quantitat recomanada?
Les recomanacions coincideixen: entre dues i quatre tasses al dia es considera un consum moderat i segur per a la majoria de persones amb hipertensió, sempre que no es detectin increments significatius de la pressió després d'haver-se pres la tassa de cafè. A més, es recomana prendre’l preferentment al matí per evitar alteracions del son, ja que la cafeïna pot interferir en el descans nocturn.
La clau, però, és tenir en compte els efectes a cada individu. Algunes persones poden notar palpitacions, nerviosisme o insomni amb dosis relativament baixes, mentre que d’altres toleren bé altes quantitats. Per aquest motiu, els especialistes insisteixen en la importància de controlar la pressió arterial després de beure cafè i ajustar-ne el consum si cal, i en cas de dubte, convé consultar un professional.
Els riscos i beneficis
Durant anys, el cafè es va associar a un major risc cardiovascular però un estudis recents han matisat aquesta visió. En persones no fumadores, el consum moderat s’ha relacionat amb una menor incidència de diabetis tipus 2, malaltia de Parkinson i fins i tot una reducció de la mortalitat per causes cardiovasculars. Algunes investigacions també suggereixen un possible efecte protector després d’un infart o accident cerebrovascular.
Malgrat això, no tothom en pot consumir lliurement. En dones embarassades es recomana limitar o evitar la cafeïna, i en persones amb ansietat o problemes de son pot empitjorar els símptomes.
Tot plegat vol dir que el cafè no està contraindicat en persones amb pressió arterial alta, però la moderació és fonamental. Entre dues i quatre tasses diàries solen ser una quantitat segura, sempre que no es detectin reaccions adverses. L’observació i el seguiment mèdic continuen sent les millors eines per gaudir d’aquesta beguda sense comprometre la salut.