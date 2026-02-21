El secret de Jordi Cruz per tallar el tomàquet i millorar les amanides: «No es perd el suc»

Parlar de la dieta mediterrània és parlar d’una manera d’entendre el menjar que va molt més enllà del plat. Aquesta alimentació, basada en productes frescos, oli d’oliva, peix, verdures, llegums i cereals, és reconeguda per la UNESCO l'any 2010 com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat i s’ha convertit en un referent mundial per la seva qualitat nutricional. No és només una llista d’ingredients, sinó una forma de cuinar, cuidar i gaudir.
En aquest context, Catalunya s’ha consolidat com un dels grans epicentres gastronòmics del món. El territori combina una varietat privilegiada de productes de mar, de muntanya i de l'hort amb una forta tradició pagesa. Tot això va acompanyat d'una generació de cuiners que han sabut reinterpretar el receptari clàssic amb creativitat i tècnica, però mantenint l'essència: des dels germans Roca, passant per Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Ada Parellada, entre molts d'altres.
El tomàquet, emblema de Catalunya
A Catalunya hi ha des de restaurants d’avantguarda amb estrelles Michelin fins a cases i masies de cuina tradicional que mantenen viva l’essència del producte català. Un dels aliments que simbolitza amb més precisió la dieta mediterrània és el tomàquet i Jordi Cruz ha explicat les claus per assaborir-lo al màxim.
@jordicruzof
Cortar un tomate no es solo cuestión de estética. La forma en que lo haces cambia la experiencia al comerlo y hasta el equilibrio de sabores en el plato. • Conserva mejor los jugos Si lo cortas siguiendo sus líneas naturales (normalmente de arriba abajo), la pulpa se mantiene más firme y el gel no se pierde tanto. Así evitas que la ensalada quede aguada. • Mejora la textura Un corte limpio y adecuado al tipo de tomate evita que se deshaga. Los tomates carnosos agradecen rodajas o gajos; los más blandos funcionan mejor en cuartos grandes. • Distribuye el sabor de forma uniforme Al mantener el gel y las semillas dentro de cada pieza, cada bocado tiene un equilibrio entre dulzor, acidez y jugosidad. • Facilita la mezcla con otros ingredientes Piezas del tamaño adecuado se integran mejor con la lechuga, la cebolla o el queso, sin dominar ni perderse en el conjunto. #cocina #gastronomia #salud #tomate #ensalada
♬ sonido original - JordiCruzOf
En primer lloc, explica com ha de ser el ganivet per tallar-los adequadament: "de mida petita i amb serra perquè l'acidesa del tomàquet pot fer malbé el fil", diu Cruz. Per saber com tallar-lo i conservar tota la sucositat del tomàquet abans cal saber les seves parts diu, ja que el septe de tomàquet, la part blanquinosa que travessa de punta a punta l'interior del tomàquet, cal saber-la identificar.
Com tallar el tomàquet per l'amanida?
"Primer es talla la part de dalt, només la superfície, i el mateix amb la part de baix. D'aquesta manera es veu com es distribueixen els septes. Cal seguir els septes per tallar entremig i així quan tallem les rodanxes no perdem el líquid, el líquid quedarà contingut dins del tomàquet", detalla el xef.
Com mantenir el màxim gust del tomàquet?
Hi ha un mite que segurament has sentit alguna vegada que diu que deixar-los dins la nevera fa que perdin el gust. És això veritat? Una experta ho respon: La tècnica en Nutrició i Dietètica Ana Luzón ha explicat que al HuffPost que bona part del gust del tomàquet prové de la seva olor. Aquesta la genera el mateix tomàquet, però si aquest està a menys de 7 graus (la temperatura de les neveres), la producció d'aquests compostos químics disminueix.
La resposta, doncs, és que sí. Així doncs, els hem de guardar fora la nevera? Luzón diu que depèn. Quan els tomàquets ja són madurs, els hem de consumir o guardar a la nevera. Deixar-los fora farà que es facin malbé. Si un tomàquet encara no ha arribat al punt màxim de maduració el podem deixar a fora perquè guanyi olor i acabi de madurar (encara que sigui fora de la planta).