El truc de Jordi Cruz per conservar les maduixes i que durin més temps

Les maduixes són una de les fruites més fràgils, ja que es fan malbé amb facilitat perquè a la pell s’hi acumulen fongs, floridures i bacteris, especialment quan hi ha excés d’humitat. Per això, conservar-les en bon estat durant més temps sol ser complicat, ja que hi ha molts factors complicats d'evitar que acceleren el seu deteriorament.
Per posar-hi remei, el xef Jordi Cruz explica en un vídeo al seu perfil d'Instagram un mètode ràpid, senzill i molt efectiu que permet allargar la vida de les maduixes sense alterar-ne ni el sabor ni la textura. Amb aquest sistema, s’eliminen la major part dels microorganismes responsables de la seva degradació, fet que ajuda a mantenir-les fresques diversos dies més a la nevera.
Com conservar les maduixes fresques més temps
La proposta del xef es basa en un truc molt senzill que utilitza la ciència per causar reaccions naturals que permeten que les maduixes es conservin durant més temps en bon estat. El truc és un xoc de temperatura molt curt que es pot fer a casa sense molta complicació. Com explica Cruz al seu vídeo, consisteix a submergir primer les maduixes en aigua bullent durant aproximadament tres segons. Tal com explica el xef, aquest pas serveix per eliminar els gèrmens presents a la superfície sense que la calor arribi a coure la fruita.
Tot seguit, cal introduir-les immediatament en un recipient amb aigua i gel per aturar l’efecte tèrmic i evitar que s’estoven. Aquest canvi brusc de temperatura redueix de manera notable la presència de microorganismes que acceleren la descomposició, sense necessitat d’utilitzar productes químics. Per últim, asseca-les bé, col·loca-les en un recipient amb paper absorbent i guarda-les en la nevera.
Aquest últim pas pot semblar inútil i prescindible, però en realitat és el més important, ja que ajuda al fet que es conservin en la nevera durant molt més temps. El paper absorbent impedeix que es desenvolupin fongs i, com bé indica el seu nom, absorbeix la humitat i l'aigua restant de les maduixes. Si a aquest fet li sumem que es guarden en un recipient vidre, estem propiciant un entorn ideal per evitar fongs i bacteris a la pel de les maduixes.