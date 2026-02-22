22 de febrer de 2026

Alimentació

Alerten que unes llaminadures procedents del Japó distribuïdes a Catalunya podrien provocar asfixia

L'AESAN ja ha traslladat aquesta informació a les autoritats competents de les regions d'Espanya on s'ha enviat aquest producte

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 18:08

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) alerta que unes llaminadures procedents del Japó estan associades a un risc de patir asfixia. Han estat els Països Baixos qui han informat dels fets a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF, per les sigles en anglès). Es tracta d'un producte que porta com a nom "Gelatina Hello Kitty de massana i konjak". Des de l'AESAN recomanen a les persones que tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin.

Segons la informació de què disposa l'AESAN, aquestes llaminadures s'han distribuït a Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i País Valencià. Això no obstant, no descarten que també s'hagi enviat a altres regions, encara que se'n desconeixen els detalls.

Per poder retirar els productes afectats del comerç, l'AESAN ja s'ha encarregat de traslladar aquesta informació a les autoritats competents de cada regió a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). Des de l'agència espanyola fan èmfasi que, en cas que se'n tinguin, que no es consumeixin les llaminadures.

Dades del producte

  • Nom: Gelatina Hello Kitty de massana i konjak
  • Nom de la marca: Sanrio
  • Aspecte del producte: bossa de plàstic que conté sobres individuals
  • Data de caducitat: 11-06-2026
  • Pes de la unitat: 150 grams
  • Temperatura: ambient

