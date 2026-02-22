Alerten que unes llaminadures procedents del Japó distribuïdes a Catalunya podrien provocar asfixia

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) alerta que unes llaminadures procedents del Japó estan associades a un risc de patir asfixia. Han estat els Països Baixos qui han informat dels fets a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF, per les sigles en anglès). Es tracta d'un producte que porta com a nom "Gelatina Hello Kitty de massana i konjak". Des de l'AESAN recomanen a les persones que tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin.
Segons la informació de què disposa l'AESAN, aquestes llaminadures s'han distribuït a Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i País Valencià. Això no obstant, no descarten que també s'hagi enviat a altres regions, encara que se'n desconeixen els detalls.
Per poder retirar els productes afectats del comerç, l'AESAN ja s'ha encarregat de traslladar aquesta informació a les autoritats competents de cada regió a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI). Des de l'agència espanyola fan èmfasi que, en cas que se'n tinguin, que no es consumeixin les llaminadures.
Dades del producte
- Nom: Gelatina Hello Kitty de massana i konjak
- Nom de la marca: Sanrio
- Aspecte del producte: bossa de plàstic que conté sobres individuals
- Data de caducitat: 11-06-2026
- Pes de la unitat: 150 grams
- Temperatura: ambient