Les millors aigues embotellades del supermercat, segons l'OCU

L'aigua és l'aliment més bàsic i essencial per a qualsevol mamífer, tant és així que es troba en la base de la piràmide alimentària. Tot i que no aporta cap mena de calories, nodreix el cos de sals minerals indispensables per la hidratació, el transport de nutrients i per regular la temperatura del cos. Davant d'un element tan bàsic i important, més val prendre l'aigua de la millor qualitat.
Per aquesta raó, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat més de 91 marques d'aigua embotellada que es venen arreu de l'Estat i n'hi ha dues que sobresurten per sobre de la resta. L'OCU ha fet una comparació basant-se en la composició mineral, l'etiquetatge, el preu per litre i l'impacte medialecital.
N'hi ha dues que destaquen pel seu preu
Segons l'Organització una de les millors marques d'aigua embotellada és l'Aigua Mineral Natural La Majuela, la qual es comercialitza a través de la marca blanca de Dia i prové d'una font de Saragossa. L'anàlisi lloa el seu baix contingut de sodi, la seva mineralització dèbil i el seu preu molt baix, el qual ronda els 0,15 cèntims per litre.
En segon lloc, es troba l'aigua Aquadeus, provinent de la font de Fuente Arquillo, a la Serra d'Alcaraz, a Albacete. Aquesta marca forma part del grup Fuertes, i, segons l'OCU, ofereix un producte equilibrat en la seva composició, amb una baixa mineralització. El seu preu mitjà és de 0,21 euros per litre, fet que juntament amb les seves qualitats fa que sigui una de les aigües amb una puntuació més elevada de totes les comparades.
Les pitjors aigües, segons l'OCU
L'estudi ha revelat quines són les millors... i quines són les pitjors, d'acord amb les puntuacions atorgades. Entre aquestes es troba Font Vella, Solán de Cabras i Bezoya, tres marques de renom, les quals han arribat a fer campanyes de publicitat molt potents: des d'anuncis per la tele fins a patrocinar competicions d'elit.
En el cas de Font Vella i Solán de Cabra, ambdues superen els 0,50 euros per litre, una xifra que supera la mitjana. El principal indicador que penalitza la puntuació global és el preu, ja que, segons l'OCU no hi ha cap tret diferencial en les qualitats i composició mineral que respongui a l'elevat preu que tenen respecte a la resta.
Pel que fa a la marca Bezoya, coneguda per ser una aigua embotellada de "mineralització molt dèbil", segons anuncia la mateixa marca, els resultats no són bons. L'Organització de Consumidors i Usuaris castiga la marca per tenir un etiquetatge poc clar: no reflecteix amb precisió alguns valors minerals.
Així doncs, en forma de resum, l'OCU explica que totes les aigües embotellades que es venen a Espanya són aptes per ser consumides, però, tot i això, remarca que un preu més alt no és sinònim de major qualitat. Per això, recomanen posar el focus en l'etiqueta per saber si és aigua de mineralització dèbil.