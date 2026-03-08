Els pitjors aliments per al fetge gras: «En mengem cada dia»

Hi ha una patologia desconeguda però cada vegada més freqüent. Es el fetge gras, conegut en l’àmbit mèdic com a esteatosi hepàtica. Tot i que és de fàcil cura si es detecta amb rapidesa, si el diagnòstic s'allarga pot desencadenar problemes greus com inflamació crònica, fibrosi, cirrosi o, fins i tot, càncer hepàtic.
Generalment, el fetge gras s'origina quan s’acumula un excés de greix dins les cèl·lules del fetge, fins al punt que pot arribar a representar més del 5% del pes total de l’òrgan. Així doncs, i tot i que no és l'únic factor, l'alimentació hi té molt a veure. Per posar-hi dades, aproximadament el 75% de les persones amb sobrepès i el 90% dels que pateixen obesitat greu poden desenvolupar fetge gras, segons dades de l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units (NIH).
Amb tot, hi ha un seguit d'aliments que els especialistes adverteixen que cal evitar per no córrer riscos de patir fetge gras. Són recomanacions que es podrien aplicar a qualsevol altra dieta saludable, i per tant no cal fer grans canvis. Així doncs, els aliments ultraprocessats són un cas clar a evitar, així com els greixos saturats els sucres simples i la fructosa.
Les farines refinades i els carbohidrats simples també cal evitar-los perquè afavorteixen l'acumulació de greix al fetge. De la mateixa manera, no es recomana consumir alcohol perquè pot agreujar la malaltia hepàtica, tot i que no en sigui causa.
Els aliments recomanats
Per contra, la dieta que recomanen els experts per prevenir el fetge gras està fonamentada en vegetals, fruita, llegums i cereals integrals. Com és habitual, també es recomana el consum de peix, fruits secs i oli d'oliva. Seguir una bona dieta i evitar els aliments mencionats és el primer pas per evitar el fetge gras, una malaltia desconeguda però en creixement.