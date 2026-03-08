Les tres millors postures de ioga que recomanen els experts per reduir el mal d’esquena

Un 80% de la població pateix o patirà mal d'esquena en algun moment de la seva vida. Aquest tipus dolor pot ser insuportable si no es tracta correctament i, encara més, si no es fan els exercicis de prevenció adequats per. Els dolors més habituals es donen a la zona lumbar i a les cervicals, però n'hi ha d'altres que són persistents o repetits de tant en tant, i això no es pot considerar normal.
En aquest sentit, el ioga s’ha convertit en una de les pràctiques de benestar més populars dels últims anys, sobretot quan es tracta de prevenir determinats dolors del cos a través d'exercicis i postures repetitives. En el cas de les molèsties d’esquena, el ioga pot ser especialment útil, per aquest motiu, els especialistes en salut i fisioteràpia ho recomanen per prevenir aquests dolors i, en concret, hi ha tres postures que són ideals per aquest objectiu.
La postura gat-vaca
El ioga promou la flexibilitat de la columna, un aspecte clau per evitar la rigidesa i mantenir les articulacions en bon estat. La combinació de respiració conscient i moviments controlats afavoreix la relaxació muscular i redueix l’estrès, un factor que sovint agreuja el dolor d’esquena.
Entre les postures més recomanades per cuidar l’esquena destaca el moviment del gat-vaca, que consisteix a alternar l’arqueig i la curvatura de la columna seguint el ritme de la respiració. Aquest exercici ajuda a mobilitzar la columna i a alliberar la tensió acumulada.
El gos cap per avall
Una altra postura molt habitual és la del gos cap per avall. Es realitza recolzant mans i peus a terra mentre s’eleven els malucs, formant una V invertida amb el cos. Els braços i l’esquena es mantenen estirats i el cap queda relaxat entre les espatlles. Aquesta posició permet allargar tota la columna vertebral i estirar la musculatura de l’esquena, especialment la zona lumbar.
Postura del nen
Finalment, la postura del nen és una de les més utilitzades per relaxar la part baixa de l’esquena. Consisteix a agenollar-se, seure sobre els talons i inclinar el cos cap endavant fins a recolzar el front a terra o a l’estoreta. Els braços es poden estirar cap endavant o deixar-los al costat del cos. És una posició suau que ajuda a estirar la zona lumbar i dorsal mentre relaxa també el coll i les espatlles.
Aquestes postures ajuden a fer estiraments suaus i són exercicis de reforç muscular que contribueixen a estabilitzar la columna vertebral i a alleujar les tensions acumulades. A més, el ioga té moltes altres postures que també treballen alhora la zona lumbar, dorsal i cervical, cosa que ajuda a millorar l’equilibri corporal i a prevenir dolors associats al sedentarisme o a una mala postura.