Nuria Márquez, fisioterapeuta: «Aquesta és la millor postura per dormir i llevar-te sense mal d'esquena»

Trobar una postura còmoda per dormir no és fàcil. Els experts coincideixen a descartar fer-ho de bocaterrosa, i diuen que fer-ho de costat o panxa amunt són millors opcions. Segons Nuria Márquez, fisioterapeuta, hi ha una posició que evita el mal d'esquena en llevar-se.
"Només necessites dos coixins, un en horitzontal i un altre en vertical. Cal col·locar-se sobre el costat esquerre deixant l'espatlla lliure i amb el coixí en vertical deixar el braç de dalt i el maluc de dalt fent caure el pes sobre ella. D'aquesta manera es manté l'alineació de la columna des de la zona cervical fins a la lumbar", assenyala Márquez.
L'experta treballa a la clínica Fisiolé de Móstoles (Madrid) i comparteix els seus consells a TikTok. Respecte a la manera com dormir, insisteix en un detall clau: "No s'ha de ficar mai el braç per sota del coixí perquè si no l'espatlla i les cervicals patiran molt". Segons explica, aquest simple canvi pot marcar la diferència i aconseguir que moltes persones es despertin amb menys molèsties a la zona cervical o lumbar.
La importància del coixí
A més de la postura, l'elecció del coixí té un paper fonamental en la qualitat del descans. En un altre dels seus vídeos, Márquez ofereix diversos consells pràctics per escollir-ne la més adequada. "L'alçada del coixí ha de ser la distància que hi ha entre l'orella i el final de l'espatlla.", explica mentre mostra diferents exemples.
Entre les seves recomanacions figuren que el coixí distribueixi bé el pes, no es deformi amb facilitat i sigui rendible o transpirable. Pel que fa als materials, l'experta suggereix el làtex si es busca fermesa i hipoal·lergenicitat, la viscoelàstica si es prefereix suavitat i adaptabilitat, o models ergonòmics sempre que s'ajustin a la postura de cada persona.
Márquez també recorda que durant els viatges moltes vegades els coixins d'hotels o apartaments no s'adapten a les necessitats. Per això recomana portar, sempre que sigui possible, el mateix coixí: "Si te'n vas de viatge i pots, viatja amb el teu coixí", assenyala.