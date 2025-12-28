«El fred no provoca els refredats», el vertader motiu segons un farmacèutic

Segur que cada vegada que arriba l'hivern i, amb ell, el fred, has sentit dir als teus pares o a la teva àvia que si surts al carrer t'has d'abrigar bé per no agafar fred i refredar-te. Aquesta és una creença popular que s'ha tornat en quasi una veritat científica, però la realitat és que el fred no és el motiu pel qual ens constipem a l'hivern. Segons el perfil d'Instagram @farmaciapalomera, aquesta creença no és del tot certa, ja que com explica el farmacèutic al seu vídeo, "el fred no genera virus".
El fred no és el motiu dels refredats
El refredat és una malaltia lleu provocada per virus que té símptomes com els mocs, el mal de coll i de cap, la tos o els ulls plorosos. Acostuma a començar pel nas i per la gola i, si empitjora, pot baixar als bronquis. Dura només uns quants dies, depenent de la persona, però normalment sol curar-se sense tractament al cap d'uns tres o cinc dies.
Segons explica el farmacèutic en el vídeo del seu perfil d'Instagram, tot i que el fred no és el causant del virus del refredat, "sí que fa que les defenses locals de la mucosa nasal siguin més dèbils". Per aquest motiu, és molt més fàcil que els virus entrin al nostre cos quan respirem si estem a prop d'algú que ja estigui refredat.
A més, també influeix molt el lloc i l'aire que respirem durant l'hivern. En aquesta època, solem estar en "llocs tancats, mal ventilats i amb molta gent", subratlla el farmacèutic de Farmàcia Palomera. Aquest és l'entorn ideal perquè proliferi el virus en l'aire i per respirar-lo i que entri al nostre cos si les nostres defenses de la mucosa nasal estan debilitades.
Per tant, i com finalitza explicant el vídeo, el fet que no t'abriguis quan fa fred no és el motiu pel qual et poses malalt a l'hivern, sinó que és un al·licient perquè les teves defenses nasals es debilitin i pugui entrar el virus. "Ara ja pots dir-li a la teva mare que és mentida", bromeja el farmacèutic.