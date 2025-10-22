Els aliments que t'estalviaran un bon constipat aquesta tardor

Arribar la tardor i també les congestions i els constipats. La baixada de temperatures dràstiques respecte a l'estiu, els dies plujosos o els dies que fa vent són característics d'aquesta època. Hi ha un una sensació que apareix durant aquests dies: al sol fa calor i a l'ombra, fred. Per tot plegat fa que els constipats i les grips siguin més prominents.
Per això és un moment de l'any en què l'alimentació i els petits hàbits poden marcar la diferència entre gaudir de la tardor, la brisa fresa i la caiguda de les fulles o no poder respirar per nas i descansar malament. Incorporar a la dieta certs aliments farà tenir un sistema immunitari més fort.
La vitamina C és clau
La vitamina C és essencial per mantenir el sistema immunitari fort i ajudar el cos a defensar-se de refredats i infeccions. A més, participa en la producció de col·lagen, clau per a la salut de la pell, els ossos i les articulacions. També actua com un potent antioxidant, protegeix les cèl·lules de l’estrès oxidatiu i afavoreix una millor absorció del ferro dels aliments. A més, ajuda en la creació de glòbuls blancs, les cèl·lules encarregades de combatre infeccions.
Iogurt amb kiwi, una de les millors opcions
- El kiwi és una gran font d'aquesta vitamina. Concretament, un sol kiwi aporta vora els 65 mg de vitamina C, el que representa el 71% de la ingesta diària recomanada per als homes i un 85% per a les dones. Però això no és tot: també conté antioxidants i fibra, el que afavoreix la salut intestinal i redueix la inflamació.
- El iogurt és un altre dels aliments clau. La seva actuació en el sistema immunitari arriba a través de l'intestí, ja que afavoreix a tenir una microbiota intestinal equilibrada. Per tant, en cas de veure's amenaçada per algun bacteri, aquesta tindrà les eines per respondre de la manera adequada i que l'afectació sigui menor. Així doncs, una de les combinacions estrella per aquesta tardor és preparar-se un esmorzar o berenar de iogurt amb kiwi.
L'aportació del sol té un substitut: el peix blau
Amb l'aproximació de l'hivern i el canvi d'estació arriben també els dies grisos i els cels no són tan serens com a l'estiu. Això afecta a l'hora de rebre les vitamines corresponents del sol, especialment la vitamina D. Per aquesta raó, per mantenir un sistema immunitari amb tots els correctes nivells de vitamines cal alimentar-se amb ingredients que tinguin una major aportació de vitamina D.
Un dels grups d'aliments amb major aportació de la coneguda com la "vitamina del sol" és el peix blau. Tant el salmó, com les sardines, com la tonyina són peixos rics en aquesta vitamina i que faran que el sistema immunitari estigui equilibrat. A més tenen una alta aportació d'Omega-3, el qual fa que es recomani la incorporació d'aquest tipus de peixos 2-3 per setmana.
La ceba, per menjar... o respirar!
Per altra banda, la ceba és un excel·lent aliment, tant per la seva capacitat mucolítica com per l'ampli ventall amb el qual es pot cuinar. Incorporar la ceba en una gran part dels plats fa que també aporti tots els minerals i vitamines que la componen.
Concretament, la ceba és rica en polifenols, agents que ajuden a descongestionar el nas de manera natural. Així mateix, també té un fort impacte per resoldre atacs de tos o raspera. De la mateixa manera, els seus efectes es poden aconseguir mitjançant la seva ingesta o respirant el seu aroma. Una de les maneres més habituals per descansar millor és tallar-ne una per la meitat i deixar-la a la tauleta del llit perquè alliberi el seu aroma.