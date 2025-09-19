La planta amb propietats contra el mal de panxa, la inflamació i per agafar el son

El llorer no només serveix per a cuinar, aquesta planta és una espècie perenne que també s'utilitza tradicionalment com a remei casolà per al mal de panxa, la inflamació, els dolors i flux menstrual o, inclús, per promoure una millor qualitat de la son. Les seves propietats medicinals són molt beneficioses per a la salut del nostre organisme i es pot fer servir de diferents maneres per aconseguir diferents resultats, ací et deixem algunes d'aquestes utilitats del llorer i com fer-lo servir de manera efectiva.
Per a dormir més ràpidament
El llorer ajuda a agafar el son i millorar la qualitat del descans gràcies a les propietats que desprèn la seva olor. Només has de deixar unes fulles sota el coixí durant hores durant el dia i abans d'anar a dormir les retirem. El llorer ens ajudarà a tenir millor son perquè té la capacitat de reduir la congestió i la fatiga deixant el cos en un estat de relaxació necessari per dormir millor.
Regular la temperatura corporal
Els bafs amb oli de llorer són un molt bon remei per a un refredat perquè, no només descongestiona, sinó també regula la temperatura corporal quan tenim febra promovent la sudoració que ajuda el cos a eliminar les toxines.
Reduir la inflamació i regular el flux menstrual
Algunes malalties inflamatòries com l'artritis es poden alleugerir gràcies a un dels composts que té el llorer de manera natural: l'eugenol. Aquest és un antiinflamatori natural que pres en infusions ajuda amb alguns tipus de malalties o inflamacions d'extremitats del cos, sempre que no siguin molt greus.
A més, aquestes capacitats antiinflamatòries també poden ser beneficioses per als dolors menstruals per la inflamació dels ovaris durant el període. Les fulles del llorer, a més, ajuden a regular el flux menstrual, sigui abundant o no.
El llorer per a eliminar la caspa
Les fulles de llorer també són beneficioses per a eliminar o controlar la caspa pel seu contingut en vitamina A que ajuda a eliminar la caspa del cuir cabellut, a més de la sequedat i la picor si es bull en aigua i s'aplica al cuir cabellut amb precaució durant la dutxa.