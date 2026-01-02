Quatre coses que has de saber si prens paracetamol segons un cardiòleg: «Pot ser tòxic»

Un dels medicaments més habituals en aquestes dates, de fred, grips i constipats és el paracetamol, un dels medicaments més venuts a tot l'Estat. Malgrat la popularitat d'aquest fàrmac, no tothom coneix els riscos que pot comportar i les contraindicacions. El paracetamol s'utilitza per calmar el dolor, abaixar la febre, tractar mals de cap, i alleujar molèsties de menstruació i d'altres tipus.
El cardiòleg Aurelio Rojas recorda que no sempre és tan segur com sembla prendre aquest medicament. Rojas, davant d'aquesta circumstància, adverteix que no és recomanable automedicar-se malgrat que es pugui comprar sense recepta mèdica. Segons el metge, s'ha de prendre només quan és necessari i en les quantitats adequades. En aquesta línia diu que si n'abusem i els prenem cada dia en circumstàncies inadequades, els comprimits poden arribar a ser tòxics.
Per aquest motiu, el cardiòleg ha donat a la premsa una sèrie de recomanacions a l'hora d'administrar el medicament. En primer lloc, diu que la quantitat màxima de paracetamol per a persones adultes és de 4 grams per dia. Prendre'n una quantitat més gran, explica, és molt desaconsellable. En aquest sentit, diu que cal anar amb compte amb els medicaments antigripals, perquè hi ha la possibilitat que tinguin paracetamol a la fórmula. Això, per tant, podria augmentar la dosi diària sense que ens n'adonéssim.
També aconsella que no s'ha de beure begudes alcohòliques mentre s'està en tractament d'aquesta medicació. D'altra banda, Rojas té una prescripció especial per aquelles persones que tinguin fetge gras. A ells els recomana no sobrepassar els dos grams diaris de paracetamol i que prendre'l no es converteixi en un hàbit diari. En aquest sentit, doncs, és aconsellable que sigui un medicament, només, per prendre de manera puntual, exclusivament quan sigui necessari.