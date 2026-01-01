El país mediterrani desconegut que és ideal per visitar aquest 2026

El nou any ja és aquí i pot ser un bon moment per planificar un gran viatge amb temps i prou marge per poder aconseguir vols i allotjament a uns bons preus. Molts opten per les destinacions més clàssiques, però d'altres busquen una mica d'originalitat i anar més enllà dels països més típics. En aquest sentit, el portal especialitzat en viatges Lonely Planet ha presentat una llista de 25 recomanacions de cara al 2026.
Hi ha una mica de tot, però el Mediterrani, com és habitual, es troba en la llista de recomanacions. Tothom coneix algú qui ha visitat Itàlia o Grècia, o qui ha anat al Marroc o a Egipte, però una de les ubicacions que destaca Lonely Planet és més aviat desconeguda. Es tracta de Tunísia, un país "petit però divers" que no rep una allau tan gran de visitants com altres països veïns de la Mediterrània.
La revista especialitzada en viatges considera que el país africà combina platges, deserts, ruïnes romanes i cultura viva. A més, també menciona que té fàcil accés a muntanyes o jaciments antics entre complexos turístics costaners, pobles i una gastronomia que rep influències mediterrànies. A Tunísia també es pot descobrir una combinació fascinant d'història antiga i paisatges naturals variats.
De Tunis a Cartago passant pel Sàhara
La capital, Tunis, ofereix la medina amb els seus mercats tradicionals i d'influència tant àrab com otomana, mentre que els jaciments arqueològics com Cartago mostren les restes d’una de les civilitzacions més importants del Mediterrani. A més, el país té molts museus que exposen l’art i la història tunisiana, així com construccions islàmiques com la gran mesquita de Kairouan, considerada una de les més antigues del món islàmic.
Pel que fa a la natura i paisatge, Tunísia destaca pels deserts del sud, especialment el del Sàhara, on es poden fer excursions en camell i gaudir de dunes espectaculars. També hi ha ciutats costaneres com Sousse o Hammamet amb platges mediterrànies i poblets pintorescos. Els parcs naturals i les muntanyes del nord ofereixen rutes de senderisme i zones de natura verge. Així, Tunísia combina història, cultura i paisatges diversos que valen la pena visitar.