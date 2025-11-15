L'illa del Mediterrani que paga 500 euros mensuals a qui s’hi instal·li

La despoblació de zones rurals i illes petites és un fenomen creixent a tota Europa. Comunitats senceres veuen com els joves marxen a les ciutats i els serveis bàsics desapareixen. En aquest context, Anticitera, una illa remota del sud del Peloponès, a Grècia, amb només 24 residents permanents, ha posat en marxa una iniciativa innovadora per revitalitzar-se. L’objectiu és atreure famílies que aportin vida i sostenibilitat a una comunitat que gairebé ha quedat en l’oblit.
L’oferta és sorprenent: 500 euros mensuals durant tres anys per a aquells que es traslladin a l’illa. A més, els nous residents reben casa i terreny per establir-s’hi, facilitant la instal·lació immediata sense haver de preocupar-se per la compra o el lloguer d’un habitatge. La iniciativa està especialment dirigida a famílies amb fills, ja que recentment s’ha reobert una escola que havia estat tancada durant 24 anys.
Els responsables del programa, entre els quals hi ha l’Església Ortodoxa Grega, valoren especialment aquells oficis útils per a l’illa: pesca, artesania, construcció o altres serveis essencials. La idea és no només augmentar el nombre d’habitants, sinó assegurar que la comunitat pugui mantenir-se i créixer de manera autosuficient.
Anticitera ofereix un entorn natural excepcional i una vida tranquil·la, amb cales remotes, costes abruptes i poca infraestructura turística massificada. Tot i la seva petita dimensió, compta amb serveis bàsics com una cafeteria que també funciona com a botiga i un alberg modest. Aquesta combinació de paisatge, tranquil·litat i suport econòmic fa de l’illa un lloc atractiu per a qui busca escapar del ritme frenètic de la ciutat i contribuir a la reconstrucció d’una comunitat.
Aquest tipus d’iniciatives no és exclusiu d’Anticitera. A diverses parts d’Europa, pobles petits i zones rurals estan experimentant amb incentius econòmics per combatre la despoblació. Per exemple, a Itàlia, municipis com Sambuca a Sicília o Candela a Puglia ofereixen cases gairebé gratuïtes -algunes per només 1 euro- amb la condició que els compradors restaurin l’immoble i contribueixin a la vida local. L’objectiu és evitar que els nuclis antics quedin abandonats i preservar el patrimoni històric.
A Catalunya també hi ha exemples destacables. Alguns pobles de pocs habitants, com Prat de Comte, a la Terra Alta, han ofert ajudes econòmiques a les famílies que decideixen traslladar-s'hi i fomentar la creació o manteniment d'equipaments locals. També a la resta de l'Estat, alguns pobles de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara i d’Aragó ofereixen subvencions per a lloguers o el finançament parcial de projectes que generin ocupació.