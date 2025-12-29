Burxar-se el nas incrementa el risc d'Alzheimer, segons un estudi

Burxar-se el nas és un dels hàbits dels infants més perseguits pels pares, ja que és antihigiènic i suposa una via d'entrada de patògens a l'organisme. Amb el pas dels anys, la majoria de persones abandonen aquesta mania, però hi ha qui la manté i s'exposa a riscos per a la salut. La majoria d'aquests riscos són àmpliament coneguts, però un estudi de l'Institut de Recerca en Salut NICM i la Universitat de Sidney Occidental n'alerta d'un altre més greu.
L'equip liderat pel doctor Xian Zhou ha determinat que burxar-se el nas està relacionat amb un augment del risc de desenvolupar demència. L'explicació és que es danyen els teixits interns del nas que, entre altres funcions, s'encarreguen d'impedir l'entrada de virus i bacteris cap al cervell.
Amb aquests teixits malmesos, els microorganismes tenen menys barreres per accedir pels conductes nasals i la persona queda més exposada al fet que arribin al cervell. I és que, en entrar en contacte amb l'òrgan, tal com ha detectat l'estudi, es desencadenen respostes similars a les de la malaltia de l'Alzheimer.
Dues pràctiques quotidianes que augmenten les probabilitats de patir demència
D'altra banda, un nou estudi de la Universitat del Sud d'Austràlia revela que algunes pràctiques comunes poden incrementar el risc de patir demència en un futur, així com malalties derivades d'aquesta, com l'Alzheimer. L'estudi assenyala que, encara que algunes sí, no tots els tipus d'activitats que fem en el nostre dia a dia són beneficioses per a la salut cerebral.
Concretament, la investigació revela que pràctiques com llegir, fer manualitats, escoltar música o parlar sí que ho són, fins i tot resar. Per contra, passar molta estona veient la televisió o jugant a videojocs és perjudicial per a la salut.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van fer seguiment de 397 adults grans durant períodes de 24 hores amb la finalitat d'analitzar si les tasques quotidianes que duien a terme influïen en el deteriorament cognitiu i en els factors de risc de la demència.