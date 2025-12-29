El límit de pagaments amb targeta a partir del qual Hisenda obliga a declarar-los

El 2026 serà l'any de l'increment del control d'Hisenda sobre els comptes bancaris i transferències realitzades a l'estat espanyol. Tot i l'ajornament a última hora de l'entrada en vigor de Verifactu, el nou sistema de facturació desenvolupat per l'Agència Tributària perquè les petites i mitjanes empreses (pimes) i els autònoms portin els seus comptes, sí que s'aplicaran nous mecanismes de control sobre les persones físiques.
Amb la modificació del reglament general referenciat amb la gestió i inspecció tributària per tal d'adaptar el control fiscal a les noves eines de pagament i transaccions en línia, el Ministeri d'Hisenda té més eines per detectar irregularitats i, per tant, convé conèixer bé la normativa per no incórrer en il·legalitats i ser objecte d'inspeccions i sancions. En aquest sentit, una de les normes que afecta a més persones és el límit de diners pagats amb targeta a l'any a partir dels quals és obligatori declarar-los.
Concretament, són 25.000 euros anuals, independentment del nombre de pagaments. Aquest límit s'aplica a la targeta i no al titular, per la qual cosa, es pot superar si es té més d'una targeta. Alhora, si diverses persones empren la mateixa targeta, les sumes dels seus pagaments no podran superar els 25.000 euros si no volen declarar els diners a Hisenda.
Es tracta d'un enduriment de la regulació, ja que, fins ara, només calia avisar a Hisenda si es feien pagaments únics superiors als 3.000 euros, sense contemplar sumes i acumulacions. A més, també es tindran en compte els pagaments amb Bizum i altres sistemes de pagament mòbil.
Què passarà amb la regulació del Bizum a partir del 2026?
A partir del 2026, qualsevol moviment amb Bizum serà notificat a Hisenda a través dels informes mensuals que les entitats bancàries estaran obligades a presentar a l'ens fiscal. De la mateixa manera la informació transaccional que existeix a l'hora de fer un pagament amb la targeta bancaria també quedarà plasmada en els informes mensuals. Tots aquests canvis faran que Hisenda tingui més informació per comprovar i inspeccionar, el que es convertirà en un augment d'inspeccions tributàries, assenyalen alguns experts.