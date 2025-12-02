Hisenda ajorna l'entrada en vigor de Verifactu, el nou sistema de facturació per a pimes i autònoms

El govern espanyol ha ajornat l'entrada en vigor del nou sistema de facturació desenvolupat per l'Agència Tributària perquè les petites i mitjanes empreses (pimes) i els autònoms portin els seus comptes. La data d'inici de l'obligatorietat de Verifactu, com es coneix popularment, passa a ser l'1 de gener de 2027 i no el primer dia de 2026, com estava previst fins aquest dimarts.
L'ampliació del termini forma part de la bateria de mesures aprovades per decret llei pel Consell de Ministres per tal de complir amb compromisos pendents amb Junts. L'objectiu de la mesura és promoure la digitalització dels processos de facturació de les empreses i autònoms, i afectava els que fan servir altres programaris, però encara no als que facturen a mà o amb programes com Word o Excel.
Què és Verificatu?
A partir de 2027, si els terminis es mantenen, els programes de facturació hauran d'estar adaptats per tal que, per cada factura que s'emeti, es generi un registre. Amb aquesta petjada digital, el govern espanyol vol evitar alteracions i pràctiques opaques, així com millorar l'accés a les dades fiscals de les empreses.
Amb Verifactu, tots aquests processos es fan de manera automàtica i el registre s'envia directament a l'Agència Tributària, de manera que la responsable de guardar-lo passa a ser l'administració pública. Si bé els algunes patronals com la CEOE i, sobretot, associacions d'autònoms han mostrat el seu malestar per la manca d'informació tècnica i denuncien que suposarà un increment dels costos operatius, tot i que l'aplicació és gratuïta.
Quines empreses estaran obligades a fer servir Verificatu?
A partir del 2027, milions de pimes i autònoms estaran obligades a emetre les factures a través del programari certificat, generant un registre únic, inalterable i traçable. Concretament, hauran de fer servir Verificatu les pimes i autònoms que ja empren altres programaris per fer la facturació, mentre que encara es desconeix quan ho hauran de fer la resta que encara facturen a mao amb Word o Excel.