L’administració de Sant Boi amb la sort desbocada: promoció amb calbs i gent del barri

L'administració Gaia Loteries, a Sant Boi de Llobregat, té dos secrets. El primer, el de la sort per repartir premis, és inexplicable, però el segon, el de l'èxit d'atencions per part dels seus veïns, té un motiu indubtable: les propostes imaginatives de Míriam Vázquez, publicista que va arribar de Cadis a Sant Boi fa pocs anys i va decidir adquirir una administració de barri amb 40 anys d'història. Entre les primeres decisions que va desplegar va ser integrar la figura dels veïns calbs, peça simbòlica de la sort en els sortejos, en la Loteria de Nadal del seu punt de venda. Un any i mig després d'haver pres el control del negoci, té un idil·li amb el sorteig nadalenc: l'any passat van repartir el segon premi, i aquest any han repartit el tercer i el quart premi.
Vázquez detalla a Nació com, després d'haver arribat a Sant Boi de Llobregat, van tenir clar que havien de ser creatius. El que van fer va ser desplegar un sorteig per regalar 25 dècims a homes calbs del barri. La idea era fer un acte promocional en què es plantejava "retornar als calbs la sort que havien repartit al llarg dels anys". El següent pas era integrar un d'aquests veïns en el dia a dia de l'administració, quan s'acostés temporalment la Loteria de Nadal, i avisar de quins dies estaria presencialment al local del número 102 de la ronda de Sant Ramon perquè se li poguessin fregar els dècims que s'adquirissin pel cap. I així va ser. Aquella vegada es van repartir 6,25 milions d'euros a través del segon premi, en ple Nadal.
Aquesta vegada s'ha repetit l'operació i han estat més de 7 milions, amb el tercer premi (50.000 euros cada dècim), els que han atorgat. I encara s'han de sumar 200.000 euros més del quart premi (20.000 euros el dècim). "L'hem venut nosaltres i un bar de confiança, així que tot ha quedat per a la gent del barri, un barri obrer", explicava la mateixa Vázquez entre atabalaments de cartells, preguntes de veïnes, reclamacions dels mitjans de comunicació i oferiments de cava en got de plàstic.
Un dels homes agraciats dona la cara, evita l'habitual discreció d'aquestes cites i detalla que és portador d'un dècim del tercer premi (número 90.693). Apunta que és veí de tota la vida i que la fidelitat al bar de sempre l'ha portat a aconseguir ara 50.000 euros. "Els repartiré sobretot amb els meus fills i en alguna cosa del pis", exposa.
Ara només s'espera que arribi l'home que va deixar que li passessin els dècims pel cap. De moment, altres veïns calbs ja s'han deixat veure per l'administració. Alguns ja s'hi refereixen com "l'administració dels calbs".
[Aquesta informació s'ampliarà]