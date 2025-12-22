Llistat de tots els números premiats a la loteria de Nadal 2025: on han caigut?

Aquest 22 de desembre, com sempre, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid han entonat els números guanyadors del sorteig de la loteria de Nadal des del Teatre Reial de la capital de l'Estat. Potser ets un dels afortunats, i per això és important que coneguis tots els números premiats i els diners que es poden guanyar amb cada dècim.
Consulta la llista oficial amb els números premiats de la loteria de Nadal 2025.
Grossa de Nadal: 79432
El número 79432 és el primer premi de la loteria de Nadal. Ha tocat a tres pobles de Lleó (La Bañeza, Villablino, i Pola de Gordón) i a Madrid.
Segon premi: 70048
El segon premi de la loteria de Nadal ha tocat al número 70048. S'ha venut íntegrament a Madrid. Concretament, s'han venut 198 sèries a l'administració número 16, situada al carrer Barquillo.
Tercer premi: 90693
El número 90693 és el tercer premi de la loteria de Nadal. Aquest tercer premi té un valor de 50.000 euros per a cada dècim i ha caigut molt repartit.
A Catalunya, ha caigut principalment a Sant Boi de Llobregat (15 sèries). A banda, també hi ha hagut sort a Barcelona (administració del centre comercial de les Arenes), el Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Vielha, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués i Girona.
Quarts premis: 78477 i 25508
Els números 78477 i 25508 corresponen als quarts premis del sorteig de la loteria de Nadal d'aquest 2025.
El 78477 s'ha repartit a Olot i Badalona, municipis catalans, a més d'altres de l'Estat. L'establiment d'Olot on s'ha repartit el premi s'anomena el Fesol d'Or, una oficina situada al carrer Sant Rafel, al centre de la ciutat. Aquest local té experiència en repartir diners, tant és així que el 2022 va portar un milió d'euros a la ciutat en el marc del sorteig d'Euromillones. D'altra banda, també va vendre dos dècims del primer premi la Grossa de Nadal, el 3.347, l'any 2018.
El 25508 també ha tocat Catalunya. A continuació, la llista dels municipis on s'ha comprat el número: Barcelona, Sant Boi, Arenys de Mar, Lleida i Sort.
Cinquens premis
- 23112: Catalunya s'ha endut part del premi. Concretament, ha tocat a Barcelona, Porqueres (Girona) i Sort (Lleida). També a diversos punts de l'Estat
- 60649: a Catalunya ha caigut a Montgat i Viladecans. El gruix del número s’ha venut a Roquetas de Mar, Màlaga i Pontevedra, amb 45 sèries a cadascuna, i a Las Palmas de Gran Canària, amb 38.
- 77715: Ha tocat a Catalunya: Barcelona ciutat i el Prat de Llobregat.
- 25412: Ha passat de llarg a Catalunya. Ha tocat a Màlaga, Madrid, Salamanca, Granada i Sevilla.
- 61366: Ha tocat a Barcelona ciutat (carrer Galileu) i a l'Hospitalet de Llobregat. També a altres punts de l'Estat.
- 94273: No ha caigut a Catalunya. Les localitats afortunades són Osca, Madrid i Terol.
- 41716: Ha caigut a Tarragona, al bloc Sant Andreu.
- 18669: L'últim premi del dia tampoc ha caigut a Catalunya. Sí que ho ha fet a Alacant, Múrcia, Granada i València.