El 70048, segon premi de la loteria de Nadal

El número 70048 és el segon premi de la loteria de Nadal, que s'ha venut íntegrament a Madrid. Concretament, s'han venut 198 sèries a l'administració número 16, situada al carrer Barquillo. Aquest ha sigut el primer premi de la rifa de Nadal de 2025 i s'ha cantat cap a les 9.20 hores d'aquest dilluns.
Si tens la sort de ser un dels afortunats que ha guanyat el segon premi, hauràs de tributar només 105.000 euros dels 125.000 euros. D'aquesta manera, els guanyadors rebran 108.000 euros i abonaran 17.000 euros a Hisenda.
Com puc cobrar el dècim?
En primer lloc, és necessari presentar el dècim o el tiquet premiat. En cas de voler rebre el pagament a través d'entitats financeres, aquest no es realitzarà fins que es proporcioni la documentació i la informació requerida per complir amb les normatives relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme, la legislació fiscal o qualsevol altra disposició aplicable.
El pagament s'efectuarà mitjançant un xec o una transferència bancària, sense que sigui obligatori que el guanyador obri cap compte a l'entitat financera on es faci el cobrament. A més, no se li podrà carregar cap tipus de despesa ni comissió.
- Premis de menys de 2.000 euros: En cas de premis amb un import inferior a 2.000 euros per cada tiquet, aquests es podran recollir exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) mitjançant els processos informàtics.
- Premis iguals o superiors als 2.000 euros: Es procedirà al cobrament d'aquests premis en les entitats financeres autoritzades.