«No tens sentit del ridícul»: la tensió esclata en l'últim cara a cara Joan Laporta-Víctor Font

Encara més tensió en el segon -i últim- cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font abans de les eleccions del Barça programades per aquest diumenge. La situació econòmica, la reconciliació amb Leo Messi, el nou estadi, hipotètics fitxatges com Erling Haaland, el funcionament de l'estructura esportiva i el paper d'Alejandro Echeverría han crispat el pols entre els dos candidats, que aspiren a governar la institució blaugrana en els propers quatre anys. Les acusacions personals sobre "mentides" i "deshonestedats" han estat constants al llarg del cara a cara, durant el qual han exhibit posicions irreconciliables en carpetes nuclears. Els socis, d'aquí a uns dies, tindran l'última paraula.
El debat, moderat pels periodistes Maria Fernàndez Vidal i Francesc Garriga, ha arrencat amb Laporta recalcant que Font "nega evidències", convertit en un "tecnòcrata" que té el suport de Josep Maria Bartomeu, i que per això pot posar en risc el Barça actual. "Hem de triar si volem continuar en el model de confrontació que reparteix carnets de barcelonisme", ha remarcat l'aspirant. Preguntat si dubta de l'honestedat de la junta del candidat a la reelecció, ha indicat que "no és tolerable no dir la veritat". "Això és una manca de respecte als socis", ha determinat Font, que ha criticat la tria de Limak per construir el Nou Camp Nou, encara en obres i pendent de reobrir-se del tot.
Laporta l'ha acusat de ser "barroer" i de fer servir una sèrie de "mantres" per desacreditar-lo. També ha atacat amb duresa Jaume Guardiola, mà dreta de Font, per haver "ensorrat" el Banc Sabadell quan n'era el conseller delegat i va traslladar-se a Alacant en ple procés. "S'ha fet una gestió que fa que els socis estiguin contents, perquè el projecte esportiu és bo. L'únic que menteixes ets tu: el club està sanejat sense que els socis es gratin la butxaca", ha ressaltat l'expresident -va deixar el càrrec quan va arrencar la campanya- durant el debat, que no ha trigat en escalfar-se. Font ha contraposat les 140 propostes que atresora a la "manca de programa" del seu rival a les urnes.
"Som els únics que hem explicat el projecte esportiu. El seu només està basat en dos noms [Hansi Flick i Deco]", ha remarcat l'aspirant, que ha defensat el seu "trident" -Carles Planchart, Francesc Cos i Albert Puig- servirà per donar estabilitat a Flick. També ha remarcat que persones de la seva candidatura voldrien negociar una opció preferent per fer aterrar Erling Haaland, davanter del Manchester City, al Barça. "L'agent del jugador ja ha dit que és mentida", ha apuntat Laporta. "El primer equip enamora els culers, ple de jugadors de casa. La fórmula funciona", ha apuntat l'expresident, que ha preguntat a Font si mantindrà tots els entrenadors de les seccions en cas de guanyar diumenge.
En el cas específic de Deco, l'aspirant ha estat crític amb ell, perquè va entrar al club "de la mà d'Alejandro Echeverría", excunyat de Laporta, i perquè va promoure "el fitxatge amb més pèrdues patrimonials de la història del club", en referència a Vitor Roque. "Com que no et mires els números, no ho deus saber", ha indicat Font. El candidat de Nosaltres ha indicat que Deco va cobrar comissió pel fitxatge de Raphinha a través d'un fons d'inversió, i s'ha compromès a fer-ho públic aquest divendres. "Ell ha renovat els jugadors joves, no tot és heredat", ha subratllat Laporta, que ha tret pit pel fet de tenir "la plantilla més ben valorada d'Europa". "L'estructura funciona", ha apuntat.
Sobre el cas d'Echeverría, ha defensat que l'ajuda en la relació amb la Lliga i amb el vestidor. "No siguis sectari", ha exclamat Laporta quan li ha recordat que en el primer mandat va haver de plegat pel fet de ser patró de la Fundació Francisco Franco. Laporta ha considerat que Planchart, Cos i Puig no tenen el nivell per substituir Deco, però Font n'ha defensat l'experiència. "El projecte no funciona perquè no ha guanyat cap Champions en els últims cinc anys, i el Madrid n'ha guanyat dues", ha apuntat. "No tens sentit del ridícul", ha apuntat Laporta, amb to progressivament enfadat. Després les aigües s'han calmat moderadament quan s'ha abordat la carpeta de com homenatjar Leo Messi.
"Messi vol el canvi", ha reivindicat l'aspirant. "Estem contents i il·lusionats perquè la reconciliació amb ell serà una realitat", ha indicat Font, que ha acusat el seu rival de "menystenir" el millor jugador de la història del club. El candidat de Nosaltres sosté que l'argentí hauria de ser el president d'honor i que hauria de tenir una relació comercialment profitosa amb el club per les dues parts. "Si la pota econòmica i la pota social no funcionen, el tamboret cau a terra", ha ressaltat Font, que ha acusat Laporta de "malbaratar" el patrimoni del club. Està en risc el model de propietat? "És mentida que nosaltres farem una societat anònima", ha remarcat. "Nosaltres hem salvat el Barça", ha dit l'expresident.