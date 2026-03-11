El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidit desestimar el recurs presentat per per la candidatura Moviment 42, liderada per Marc Ciria, que aspirava a ser candidat a la presidència del club blaugrana. Segons la decisió, el Comitè conclou que la Junta Electoral va actuar segons els Estatuts i amb criteris jurídicament justificats, motiu pel qual el recurs de Ciria ha estat rebutjat.
Dijous passat Ciria va presentar 2.845 signatures, i després d'analitzar-les, el club en va donar per vàlides 2.247. Això vol dir que en va invalidar 598 -aproximadament un 20%-. Amb tot, Ciria es va quedar a tan sols 90 signatures de passar el tall, establert en 2.337. En una roda de premsa posterior, va anunciar que presentaria un recurs a la Federació Catalana de Futbol per impugnar la invalidació d'algunes signatures.
La resolució del Comitè assenyala que les butlletes de suport presentades no complien els requisits establerts pels Estatuts per ser considerades vàlides o verificar les signatures. El candidat va detallar els motius pels quals van quedar invalidades: 147 perquè no tenien número de soci, 125 per no aportar DNI fotocopiat, 78 per criteris de pèrits cal·ligràfics, 70 perquè els socis no tenien un any d'antiguitat, 63 per duplicitat amb les altres precandidatures, 20 per tenir el DNI caducat, 20 per ser socis menors d'edat, 9 per no estar signades, 5 perquè els noms no coincidien amb els del soci i DNI i 3 per duplicitat amb la pròpia candidatura.
Tot i això, el Comitè ha rebutjat la sol·licitud de Ciria, qui recorrerà al Tribunal Català de l'Esport, però no impugnarà les eleccions.