L’Ajuntament concedeix al Barça la llicència perquè el Camp Nou aculli 62.000 espectadors

L’Ajuntament de Barcelona ha concedit al Barça la llicència de primera ocupació corresponent a la fase 1C de les obres de remodelació del Camp Nou, el que permetrà una assistència de 62.000 espectadors, segons ha informat el consistori.
Amb la nova llicència, es reobren diverses zones del remodelat estadi. La primera i la segona graderia del Gol Nord, la parcel·la per la grada d'animació al Gol Sud i les zones VIP. Els 62.000 espectadors podran accedir al Camp Nou a partir del partit d'aquest diumenge contra el Sevilla, que coincideix amb la jornada de les eleccions a la presidència. Així doncs, això hauria de suposar un augment del nombre de vots.
L'ampliació del camp també es farà efectiva a la Champions League, així que el Barça jugarà la tornada dels vuitens de final contra el Newcastle, al Camp Nou. A la Lliga, encara hi ha dos partits grossos per disputar-se. El clàssic contra el Reial Madrid i el derbi contra l'Espanyol. D'altra banda, les obres del Camp Nou seguiran endavant. Encara queda per fer la tercera graderia i posar tota la coberta.
La llicència de la fase 1A es va atorgar el passat mes d'octubre, i la corresponent a la fase 1B, el passat mes de novembre. Va ser llavors quan el Barça va decidir inaugurar el camp en partit oficial, contra l’Athletic Club de Bilbao, ja que l'aforament permès ja era de 45.401 espectadors.