Les vendes de la rifa de Nadal han pujat a 428.122.500 euros, un 1,09% més que l'any passat. Així, cada català s'ha gastat 52,70 euros de mitjana.
Per demarcacions, Lleida torna a ser la que registra una despesa més alta per ciutadà, amb una mitjana de 106,97 euros, i un total de 49.017.820, un 1,17% més. A Barcelona s'han venut 296.723.140 euros en loteria, un 0,84% més, i una despesa mitjana per habitant de 49,79 euros. A Girona les vendes han estat de 37.361.840, un 1,19% més, i 44,99 euros per gironí. Per últim, a Tarragona les vendes han pujat un 2,62%, fins als 45.019.700 euros, el que equival a 51,42 euros per habitant.
A l'Estat les vendes han arribat als 3.554.685.880 euros, un 1,40% més, i una mitjana de 72,36 euros per habitant. La comunitat autònoma amb la despesa més elevada per ciutadà és Castella i Lleó, amb 118,01 euros; i la que menys Melilla, amb 16,89 euros. En nombres absoluts, la despesa més elevada l'ha registrat Madrid, amb 5.64.058.780 euros.