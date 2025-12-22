22 de desembre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

En directe

Loteria de Nadal 2025, en directe: comença el sorteig

El sorteig comença a les nou del matí i reparteix 2.772 milions d'euros en premis entre els 185 milions de butlletes emeses

  • El sorteig de la loteria de Nadal, en directe -

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 07:30
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 09:06

I si toca? Aquesta és la pregunta que farà que milers de catalans estiguin, un any més, pendents de les pantalles aquest dilluns per seguir la loteria de Nadal. Com sempre, milions d'euros en joc per un nombre reduït de butlletes premiades. A Nació seguirem en directe el sorteig i anunciarem, al moment, tots els premis.

 

09:06H

ChatGPT es mulla: el número amb més possibilitats

Tots els números tenen les mateixes probabilitats, la qual cosa és la base de qualsevol sorteig just, però és veritat que es pot jugar amb els registres per trobar patrons. Això és exactament el que ha fet ChatGPT, tal com recull un estudi que combina dades històriques de milers de sortejos durant més de dos segles. A partir d'aquestes, la IA ha determinat que el número 30.485 té possibilitats de ser premiat amb la Grossa.



09:01H

Les vendes de la rifa de Nadal pugen als 428.122.500 euros a Catalunya, un 1,09% més que l'any passat

Les vendes de la rifa de Nadal han pujat a 428.122.500 euros, un 1,09% més que l'any passat. Així, cada català s'ha gastat 52,70 euros de mitjana.

 

Per demarcacions, Lleida torna a ser la que registra una despesa més alta per ciutadà, amb una mitjana de 106,97 euros, i un total de 49.017.820, un 1,17% més. A Barcelona s'han venut 296.723.140 euros en loteria, un 0,84% més, i una despesa mitjana per habitant de 49,79 euros. A Girona les vendes han estat de 37.361.840, un 1,19% més, i 44,99 euros per gironí. Per últim, a Tarragona les vendes han pujat un 2,62%, fins als 45.019.700 euros, el que equival a 51,42 euros per habitant.

 

A l'Estat les vendes han arribat als 3.554.685.880 euros, un 1,40% més, i una mitjana de 72,36 euros per habitant. La comunitat autònoma amb la despesa més elevada per ciutadà és Castella i Lleó, amb 118,01 euros; i la que menys Melilla, amb 16,89 euros. En nombres absoluts, la despesa més elevada l'ha registrat Madrid, amb 5.64.058.780 euros.



08:58H

Boles als bombos!

Els operatius de Loteries i Apostes de l'Estat han introduït les boles dels números i les dels premis als bombos. Els últims preparatius per al sorteig extraordinari de Nadal estan acabant. En pocs minuts, comença el sorteig, molta sort!



08:32H

Més de 2.700 milions d'euros en premis

Els bombos ja estan llestos al Teatre Reial de Madrid i a les nou del matí començaran a rodar per donar el toc d'inici al sorteig extraordinari de la loteria de Nadal. En total, es repartiran 2.772 milions d'euros amb la grossa valorada en quatre milions d'euros per sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim. El segon premi repartirà 125.000 euros per butlleta, i el tercer, 50.000. Els quarts premis són de 20.000 euros per dècim, mentre que els cinquens aporten 6.000 euros als afortunats.



08:27H

Quines són les terminacions més premiades?

Només dos números han repartit la Grossa en més d'una ocasió durant els més de 200 anys de sorteig extraordinari de Nadal. Són el 15640, que va tocar el 1956 i el 1978, i el 20297, que va tocar el 1903 i el 2006. D'altra banda, i tot i que estadísticament tots els números tenen la mateixa probabilitat de sortir, hi ha terminacions més agraciades. És el cas del 5, el reintegrament més repetit durant la història de la loteria de Nadal, que ha sortit fins a 32 vegades. Seguidament, el 4 i el 6, que han sortit 27 cadascun. L'1 és la xifra menys repetida, amb només vuit vegades.



07:53H

A quines ciutats ha tocat més vegades la Grossa de Nadal?

I com que no tot consisteix en la fortuna, la ciutat on ha caigut més cops el primer premi del sorteig de Nadal és a Barcelona. Es tracta d'una lògica pura d'habitants i de punts de venda de loteria: allà on n'hi ha més i, per tant, es venen més bitllets, pugen les probabilitats que la sort somrigui. En concret, des del 1817, la capital catalana ha rebut la Grossa en fins a 43 ocasions. Ara bé, hi ha administracions que han estat més agraciades que altres.

Al podi de ciutats catalanes amb més sort a la Grossa de Nadal també hi ha Vic i la màgica Sort amb la seva Bruixa d'Or, on el primer premi ha caigut en fins a quatre ocasions a cada indret. Per darrere queden Sabadell, amb tres primers premis; Granollers, Sant Quirze del Vallès i Lleida, amb dues Grosses de Nadal; i on ha tocat només un cop destaquen recentment Salou el 2019 i Barberà del Vallès el 2022. A les ciutats de Girona i Tarragona mai ha caigut un primer premi de la Grossa de Nadal en els 200 anys d'història del premi.



07:51H

Has compartit dècim amb algú per WhatsApp?

Cal vigilar i tenir molta cura a l'hora de compartir un dècim, especialment a través de xarxes i de WhatsApp. Evitar maldecaps és essencial si es participa en la Loteria de Nadal, per això l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) dona diversos consells, recomanacions i trucs perquè no perdre el número. Caure en diversos paranys que semblen obvietats és més comú del que ens pensem. Preneu nota.

 



07:49H

I si em trobo un dècim de loteria pel carrer?

La llei que regula el sorteig de Nadal deixa clar que si hem trobat un dècim, l'hem de tornar. Això, però, no és tan senzill com sembla, ja que normalment els dècims no estan identificats amb les persones que l'han comprat. La millor solució, doncs, és portar-lo a una comissaria de policia o al jutjat de guàrdia més proper, entregar-lo i demanar un justificant de recepció.

 



07:47H

Com puc saber si tinc un dècim premiat?

Des de Nació, posem a la vostra disposició una eina de comprovació de premis de la Loteria de Nadal que us permetrà saber si els vostres dècims han estat agraciats o no durant el sorteig, i quina quantitat de diners podrien atorgar-vos.

 



07:38H

Què em quedo i què he de pagar a Hisenda si em toca?

Els premis del sorteig de la loteria tenen uns impostos obligatoris que cal pagar i que depenen de l'import obtingut. T'expliquem quant et toca abonar a Hisenda si et toca algun dels premis:

  • La Grossa: Si ets un dels afortunats, hauràs d'identificar-te com a guanyador i hauràs de tributar amb un interès del 20% en la part que excedeixi el llindar 40.000 euros, que estan exempts. En resum, dels 400.000 €, després de pagar a Hisenda, te'n quedaran 328.000 €. 
  • Segon premi: Es tributen només 105.000 euros dels 125.000, per tant, els premiats es quedaran amb 108.000 euros i pagaran a Hisenda 17.000.
  • Tercer premi: Després de pagar a Hisenda els 2.000 euros corresponents, queden un total de 48.000 euros.
  • Quart, Cinquè, aproximacions, i reintegrament: Estan per sota dels 20.000 euros per dècim, i, per tant, no cal tributar i els compradors de la butlleta s'emportaran el premi íntegre.


07:36H

Quins premis hi ha en joc?

Pel que fa als premis principals, la Loteria de Nadal consta de la grossa, que és el primer premi; el segon premi, el tercer, el quart i el cinquè. La grossa regala 400.000 euros per dècim fins a arribar a 4.000.000. El segon premi, en canvi, 125.000 euros per dècim fins als 1.250.000. El tercer, 50.000 euros per dècim en una sèrie total de 500.000 euros. En el cas del quart premi, cada dècim dona 20.000 euros fins a arribar als 200.000; i el cinquè, 6.000 euros per dècim fins als 60.000.



07:33H

Quan comença el sorteig?

El sorteig es fa al Teatre Reial de Madrid. Cap a les 9:00 hores del matí es constitueix la taula del president i, un cop aquest dona l'autorització (i si els assistents no demanen revisar-les), ja es poden posar al bombo les boles amb els números. A partir d'aquí, alea jacta est.



07:32H

Bon dia i molta sort!

Un any més, ha arribat el dia del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal. Des de Nació seguirem, en directe, l'extracció de boles que es fa al Teatre Reial de Madrid i informarem de tots els premis, al minut. Si voleu saber on toquen els premis i quins són els números afortunats, quedeu-vos a passar el matí amb nosaltres. Bona sort!



