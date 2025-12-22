Cinc localitats gironines, premiades per la loteria de Nadal

Cadaqués, Girona i Sant Joan de les Abadesses han estat tres de les localitats catalanes que han tingut sort en aquest sorteig de Nadal 2025. Així ho han anunciat des de Loteries i Apostes de l'Estat, on han cantat un tercer premi, el número 90.693, el premi als dècims és de 50.000 euros. Terrassa també ha sortit beneficiada per aquest premi, que s'ha venut a l'establiment Fortuna 24, situat a la Rambla de Francesc Macià 106 de la capital vallesana.
Pel que fa als establiments premiats de Girona ciutat han estat a l'administració de loteria situada a la rambla Xavier Cugat, 42.B Domeny. Aquest tercer premi també ha esquitxat la comarca del Ripollès, en concret, Sant Joan de les Abadesses, a l'administració de Loteria Sant Joan, ubicada al Carrer Compte Guifré 4. El local de Cadaqués on s'ha venut el número està situat al carrer Caritat Serinyana.
Més enllà d'aquestes localitats, Porqueres, al Pla de l'Estany, ha estat un dels punts de Catalunya més beneficiats per la sort de la loteria nadalenca on han tocat premis dues vegades aquest mes . Aquest dilluns s'ha repartit el primer cinquè premi, el número 3112, s'ha venut a la població veïna de Banyoles juntament amb dos altres establiments situats a Barcelona i Sort, la capital del Pallars Sobirà.
El local afortunat ha estat El Gall de la Sort situat al carrer sant Andreu número 29, a càrrec de la titular Anna Ballester. El premi està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat.
El primer premi en saber-se a les comarques gironines, però, ha estat a Olot, la capital garrotxina, on s'ha venut el primer quart premi en un establiment anomenat el Fesol d'Or, una oficina situada al carrer Sant Rafel, al centre de la ciutat.
