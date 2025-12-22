Toca la loteria en un establiment de Porqueres per segon cop en un mes

Porqueres, una localitat del Pla de l'Estany, ha estat un dels punts de Catalunya beneficiats per la sort de la loteria nadalenca. Així ho ha anunciat Loteries i Apostes de l'Estat, que ha indicat que el primer cinquè premi, el número 3112, s'ha venut a la població veïna de Banyoles juntament amb dos altres establiments situats a Barcelona i Sort, la capital del Pallars Sobirà.
El local afortunat ha estat El Gall de la Sort situat al carrer sant Andreu número 29, a càrrec de la titular Anna Ballester. El premi està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. El nombre s'ha cantat a les 10.34 hores i ha estat el tercer de la rifa de Nadal del 2025. El primer cinquè premi s'ha venut principalment a Andorra (Terol), amb 150 sèries; però també ha repartit 20 sèries a Saragossa, 10 a Granada i en 12 poblacions més.
El Gall de la Sort ja havia estat notícia a principis d'aquest mes, quan va deixar més de dos milions d'euros en una sola persona amb el sorteig Bonoloto. L'únic guanyador de primera categoria (sis encerts) amb la combinació 12, 19, 23, 25, 26 i 37 es va vendre allà amb una dotació de 2.136.202 euros. Aquest establiment de Porqueres ja ha repartit altres premis importants en els darrers anys, com el primer premi de la Loteria del Nen el 2024 o 75.000 euros del Sorteig Extraordinari de la Loteria Nacional espanyola el 2022.